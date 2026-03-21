ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ξεπλυματίες της πολεμικής εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων»

Είχαν ψηφίσει τη στρατιωτική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία το 2024 και τώρα παριστάνουν τους ...διαμαρτυρόμενους για τους Patriot

Το αντιπυραυλικό σύστημα ενεργοποιήθηκε την Πέμπτη για να καταρρίψει ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στο διυλιστήριο της SAMREF στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, που το διαχειρίζονται η «Aramco» και η «Exxon». Οι εγκαταστάσεις δέχτηκαν τελικά πλήγμα από drone, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σ. Αραβίας, αλλά και οι ελληνικές ντουντούκες της πολεμικής εμπλοκής.

Οι δηλώσεις Δένδια που ακολούθησαν, συνεπικουρούμενες από τα συχαρίκια Αμερικανών αξιωματούχων για το «αξιόμαχο» των Patriot, επιβεβαιώνουν τη βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Μέσης Ανατολής, που εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο τους στρατιωτικούς εκτός συνόρων και όλο τον λαό.

Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι σε γνώση μόνο της κυβέρνησης, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων που με την ψήφο τους βρίσκεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλες παραφυάδες, που παριστάνουν τους «αντιπολεμικούς» και λένε τώρα να γυρίσουν πίσω οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, τον Ιούλη του 2024 είχαν ψηφίσει τη στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, μέρος της οποίας είναι και η παραμονή των Patriot στην πετρελαιομοναρχία.

«Ιδιοκτησία» υπολειμμάτων και ανθρώπινων σορών...

Ανάμεσα σε αυτά που είχαν ψηφίσει τότε είναι και το άρθρο 7 της συμφωνίας, που αναφέρεται στη διαχείριση των κομματιασμένων κορμιών - υπολειμμάτων ή σορών - του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μπορεί να προκύψουν από κάποιο περιστατικό ή «ατύχημα» στην χώρα του Κόλπου! Αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο:

«ΑΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΟΡΟΙ: Τα υπολείμματα ή οι ανθρώπινες σοροί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα παραμένουν στην κυριότητα και υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Κράτος Αποστολής έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα υπολείμματα ή στις ανθρώπινες σορούς, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει το Υπουργείο Αμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

Με άλλα λόγια, οι απώλειες είναι μέσα στους υπολογισμούς τους, επειδή βέβαια η συστοιχία δεν πήγε εκεί για διακοπές, αλλά για να φυλάει εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για τη Σαουδική Αραβία και τα ευρωατλαντικά συμφέροντα, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο στρατιωτικής επίθεσης σε καιρό πολέμου, όπως και έγινε.

Καμία δικαιολογία και κανένα άλλοθι δεν έχουν λοιπόν όσοι παριστάνουν τώρα τους πεφτοσυννεφάκηδες και προσπαθούν ξεδιάντροπα να κοροϊδέψουν τον λαό, ενώ ορισμένοι από αυτούς θυμήθηκαν μόλις χτες ότι «η κυβέρνηση συνεργάζεται με το αντιδραστικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας», που «δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ξεπλυματίες της εμπλοκής

Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκου Παπαναστάση στη Βουλή στις 3/7/2024, κατά την κύρωση των συμφωνιών Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ άλλων είχε σταθεί στο απύθμενο θράσος και στην απανθρωπιά της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ιδιοκτησία της κομματιασμένα κορμιά του προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων «που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα».

Μιλώντας ειδικότερα για τη ρύθμιση, είχε τονίσει ότι η κυβέρνηση «κοροϊδεύει με τραγικό τρόπο» τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους και «περίτεχνα κρύβει την πραγματικότητα» πίσω από προσβλητικές δικαιολογίες ότι η πρόβλεψη της διαχείρισης των νεκρών και των υπολειμμάτων τους είναι πάγιες ρυθμίσεις αυτών των συμφωνιών στις διεθνείς Συνθήκες.

Ειδική αναφορά όμως είχε κάνει και στη συμπαράσταση που απολαμβάνει η κυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις άθλιες συμφωνίες. Θυμίζουμε ότι σε εκείνη τη συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεπλύνει τις κυβερνητικές επιλογές, κάνοντας λόγο για συμφωνίες για την «ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων μέσω της στρατιωτικής διπλωματίας», ενώ το ΠΑΣΟΚ προβληματιζόταν δήθεν για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, τη στιγμή που χαρακτήριζε «θετικές» αυτές τις συμφωνίες.

Απαντώντας και στο αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας περί ετεροδικίας, ο Ν. Παπαναστάσης τούς υπενθύμιζε όλα εκείνα τα αποκρουστικά περιστατικά με ναύτες του 6ου Στόλου που πιάνουν λιμάνι και βιάζουν, σπάζουν και τσακίζουν τον κόσμο, όπως είχε συμβεί στα Χανιά.