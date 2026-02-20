ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οργανώνει καμπάνια αλληλεγγύης στον ηρωικό κουβανικό λαό

Την διοργάνωσηανακοινώνει ο, ως μία ακόμα πρωτοβουλία έμπρακτης συμπαράστασης στον ηρωικό λαό της, σε μια περίοδο που σφίγγει ο κλοιός του απάνθρωπου αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει: «Ο κουβανικός λαός δεν δέχεται την επικυριαρχία των ΗΠΑ και εδώ και εφτά σχεδόν δεκαετίες επιμένει, με μεγάλες θυσίες, να προασπίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία της χώρας του, την απόφασή του να ζήσει σε μια χώρα χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, σε μια κοινωνία αλληλέγγυα με τους αγωνιζόμενους λαούς σ' όλο τον κόσμο, με όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη».

Και συνεχίζει: «Η μακρόχρονη οικονομική ασφυξία τώρα έγινε ολοκληρωτική, καθώς λείπει οποιαδήποτε ουσιαστική βοήθεια ακόμα και από χώρες που διατείνονται πως βρίσκονται στον αντίποδα του δυτικού ιμπεριαλισμού, με τις οποίες η Κούβα έχει καλές πολιτικές και κάποιες οικονομικές σχέσεις.

Η Κούβα δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία κεφάλαια, η προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημάτων, φαρμάκων και τροφίμων είναι πολύ δύσκολη και γίνεται σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από τις τρέχουσες στις διεθνείς αγορές. Αυτά καθώς και η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές και τον τουρισμό δεν επιτρέπουν τις αναγκαίες επενδύσεις με αρνητικά αποτελέσματα στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, διαταραχές στην ηλεκτροδότηση και στη διάθεση τροφίμων, καθώς και στους τομείς που αποτελούσαν και εξακολουθούν, παρά τις ελλείψεις, να αποτελούν το καύχημα της Επανάστασης, την υγεία και την Παιδεία.

Η κατάσταση, μετά τις τελευταίες απειλές του Τραμπ και του Ρούμπιο, είναι δύσκολη και ρευστή και η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θεωρούμε όμως σίγουρο πως είτε στην ειρήνη που είναι στην πραγματικότητα πόλεμος, είτε στον πόλεμο, οι ιμπεριαλιστές θα βρουν μπροστά τους έναν λαό αποφασισμένο να υπερασπιστεί την ελευθερία του και το δικαίωμα να στηρίξει τον σοσιαλισμό και να χτίσει το μέλλον του όπως αυτός ο ίδιος έχει επιλέξει».

Καταλήγοντας ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι «το διεθνιστικό κίνημα αλληλεγγύης θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τερματιστεί ο αποκλεισμός και να αποτραπεί οποιαδήποτε στρατιωτική πρόκληση ενάντια στο Νησί της Επανάστασης.

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης ξεκινάει νέα καμπάνια αλληλεγγύης στην Κούβα. Συγκεντρώνουμε χρήματα για ενίσχυση του κουβανικού λαού. Η συνεισφορά του καθενός, από το υστέρημα όλων των εργαζομένων και του λαού, είναι πολύτιμη.

Αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα 129/001049-98

ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998».

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες και στην Τουρκία

Την ίδια στιγμή, πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης στην Κούβα συνεχίζονται και στην Τουρκία, με πρωταγωνιστικό τον ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας.

Δυναμικές παρεμβάσεις σημειώθηκαν σε μια σειρά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με αναρτήσεις πανό κ.τ.λ. «Η Κούβα δεν θα ηττηθεί!», τόνιζε πανό που στήθηκε έξω από το πανεπιστήμιο Μπογαζιτσι, στον Βόσπορο.

Ακόμα, συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών «κατά της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας», μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλίας «Χοσέ Μαρτί» όπως π.χ. στο πανεπιστήμιο της Γαλατασαράι, στην Αγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη.