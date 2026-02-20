ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» με επίκεντρο τα άθλια σχέδια των ΗΠΑ για τη Γάζα

Με αναμμένες τις μηχανές τωνγια έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν, και με τη «λευκή επιταγή» που έχουν δώσει στο Ισραήλ για καθημερινές παραβιάσεις της «εκεχειρίας» σε Γάζα και Λίβανο, ο Αμερικανός Πρόεδροςπραγματοποίησε χτες στηντην

Επίκεντρο της συνεδρίασης ήταν τα άθλια σχέδια για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πρόσχημα την «ανοικοδόμηση».

Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν από 1 δισ. δολάρια η κάθε χώρα. Τα δε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν 1,3 δισ. δολάρια.

Συνολικά ανακοινώθηκε πως θα δοθούν 7 δισ. δολάρια για την «ανοικοδόμηση» της Γάζας - ενώ το κόστος μετά τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο εκτιμάται από τον ΟΗΕ σε τουλάχιστον 70 δισ.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη, ανακοίνωσαν 10 δισ. δολάρια γενικά για το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο επιδιώκουν να αποτελέσει έναν νέο ιμπεριαλιστικό οργανισμό, με ευρύτερο ρόλο.

Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκε ότι πέντε χώρες θα συμμετάσχουν στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF), τη στρατιωτική δύναμη που θα αναπτυχθεί στη Γάζα: Ινδονησία, Μαρόκο, Καζακστάν, Αλβανία και Κοσσυφοπέδιο.

Αίγυπτος και Ιορδανία θα συμβάλουν στην εκπαίδευση αστυνομικής δύναμης.

Ο διοικητής της ISF, Αμερικανός στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς, ανέφερε πως η δύναμη αυτή θα απαρτίζεται έως την ολοκλήρωσή της από 20.000 άτομα και η αστυνομική δύναμη από 12.000 άτομα.

Αργότερα, στην παρέμβασή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Αγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατιώτες στην ISF (κάτι που απορρίπτει το Ισραήλ).

Η δε συμμετοχή της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σύνοδο του «Συμβουλίου Ειρήνης», ως «παρατηρήτριας», προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Γαλλίας, που επεσήμανε ότι η Κομισιόν δεν είχε εντολή να εκπροσωπηθεί. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ ανέφερε πως το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα πρέπει να προσανατολιστεί «και πάλι στη Γάζα», σε ευθυγράμμιση με σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στη σύνοδο του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον εκπροσωπήθηκαν σε ανώτατο ή ανώτερο επίπεδο μεταξύ άλλων το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Τουρκία, το Κατάρ, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, το Κόσοβο, η Αλβανία, το Μαρόκο και η Παραγουάη.

Σε ρόλο «παρατηρητή» συμμετείχαν Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος κ.ά.

Επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις

Σε αυτό το φόντο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η Υπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προειδοποίησαν πως «οι Παλαιστίνιοι κινδυνεύουν» από τις επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης του ισραηλινού κατοχικού στρατού σε Γάζα και Δυτική Οχθη, όπου από τις 8 Φλεβάρη προωθούνται και επίσημα σχέδια για την ντε φάκτο προσάρτηση και μεγαλύτερη υφαρπαγή παλαιστινιακών εδαφών.

Στο μεταξύ αυξάνονται οι ενδείξεις ότι τα θύματα των γενοκτονικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023 ξεπερνούν κατά πολύ τον επίσημο απολογισμό των παλαιστινιακών αρχών.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Lancet, οι «βίαιοι θάνατοι» στη Γάζα από τις 7 Οκτώβρη 2023 μέχρι τις 5 Γενάρη 2025 ήταν τουλάχιστον 75.000.

Το νούμερο αυτό είναι αυξημένο κατά 34,7% από τους 49.090 νεκρούς Παλαιστίνιους που είχε καταγράψει την ίδια περίοδο το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Στις 16/2/2026 το υπουργείο Υγείας στη Γάζα είχε ανακοινώσει συνολικό απολογισμό θυμάτων μέχρι εκείνη τη μέρα αναφέροντας 72.063 νεκρούς, εκ των οποίων οι 603 σκοτώθηκαν από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 10 Οκτώβρη.

Στο φόντο αυτό, αραβικά ΜΜΕ επικαλούμενα την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων ανέδειξαν τις καταγγελίες ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ υφίστανται βασανιστήρια, κακομεταχείριση και κακοποίηση περισσότερο από άλλους συγκρατούμενούς τους.