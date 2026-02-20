Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
Νέο σκάνδαλο κλυδωνίζει τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση

Ακόμη ένα «σκάνδαλο» κλυδωνίζει τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σοσιαλιστών - Sumar στην Ισπανία υπό τον πρωθυπουργό Π. Σάντσεθ, αποτυπώνοντας τις εντεινόμενες ενδοαστικές αντιθέσεις.

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κουκούλωσε» μια φερόμενη υπόθεση βιασμού με δράση τον υπαρχηγό της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως σε μια περίοδο που πολλά μέλη του περιβάλλοντος - επαγγελματικού, πολιτικού, οικογενειακού ή φιλικού - του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού έχουν τεθεί υπό δικαστική έρευνα, κυρίως για διαφθορά.

Επίσης, πολλά μέλη του κυβερνώντος κόμματος των Σοσιαλιστών (PSOE) αντιμετώπισαν στα τέλη του 2025 κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το νέο σκάνδαλο ξέσπασε μετά τις κατηγορίες για βιασμό που διατύπωσε μια αστυνομικός σε βάρος του Χοσέ Ανχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, μέχρι χθες υποδιευθυντή της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση το 2018 από τη σημερινή κυβέρνηση.

Από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Σάντσεθ προασπίστηκε τη «σθεναρή» αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, Φ. Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Γκονθάλεθ-Χιμένεθ όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση.

    

