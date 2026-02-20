ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΕΕ

Βρετανικές ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα λόγω «Made in Europe»

Ανησυχία για πιθανά «εμπορικά εμπόδια» λόγω του σχεδίου της ΕΕ για ενίσχυση της μεταποίησης και της παραγωγής στις 27 χώρες - μέλη της, γνωστού ως «Made in Europe», εξέφρασε χτες ο Βρετανός υπουργός για τις Σχέσεις ΗΒ - ΕΕ, Νικ Τόμας - Σάιμοντς, διαβλέποντας «κινδύνους» για τις εφοδιαστικές αλυσίδες μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ.

Οι ανησυχίες του Βρετανού αξιωματούχου, που διατυπώθηκαν σε εκδήλωση οικονομικού φόρουμ στη Μαδρίτη, εκφράζονται εν αναμονή της εφαρμογής επικείμενης νομοθεσίας της ΕΕ που απαιτεί ένα ελάχιστο μερίδιο προϊόντων που παράγονται και με δημόσια χρηματοδότηση σε στρατηγικούς τομείς να παραχθεί εντός Ευρώπης.

Κατά τον Σάιμοντς, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη απαραίτητους εμπορικούς περιορισμούς με επιπτώσεις στις βιομηχανίες - κλειδιά των δύο πλευρών, καθώς και σε πιθανή αύξηση του κόστους.

Το νομοσχέδιο «Made in Europe» ορίζει την Ευρώπη ως τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, αλλά όχι τη Βρετανία. Ωστόσο, αναφέρει ότι άλλοι «αξιόπιστοι εταίροι» θα μπορούσαν να προστεθούν στο μέλλον. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρωενωσιακής προσπάθειας να ενισχυθούν οι εγχώριες βιομηχανίες και να μειωθεί η εξάρτηση από ξένους προμηθευτές σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η προηγμένη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, εν μέσω ανταγωνισμού από την Κίνα και αυξημένων δασμών από τις ΗΠΑ.

Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Αντριου

Στη Βρετανία χτες οι αρχές προχώρησαν στην πρώτη σύλληψη πρώην μέλους της βασιλικής οικογένειας από το 1647. Συνελήφθη ο νεότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου Γ', μέχρι πρότινος πρίγκιπας Αντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, σε σχέση με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστιν, επί του παρόντος όχι σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών αλλά για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος (κατηγορία που επισείει ισόβια), μέσω π.χ. προώθησης κρατικών εγγράφων και εμπιστευτικών επενδυτικών και άλλων πληροφοριών στον Αμερικανοεβραίο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, Τζέφρι Επστιν. Παράλληλα με τη σύλληψή του, η βρετανική αστυνομία έκανε (ξανά) έρευνες σε σπίτια του Αντριου Μουντμπάτεν Γουίνδσορ, σε Νόρφολκ και Μπερκσάιρ.

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε ότι οι βρετανικές αρχές «έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας» και ότι «η Δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

Το ίδιο 24ωρο, ο διεθνής σάλος που προκαλεί η σαπίλα από τις αποκαλύψεις του τεράστιου αρχείου Επστιν το οποίο δημοσιοποίησε στις αρχές Φλεβάρη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με εντολή του Κογκρέσου, ανάγκασε τον 70χρονο ιδρυτή της «Microsoft», Μπιλ Γκέιτς, να αποσύρει την ομιλία του από το διεθνές συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.