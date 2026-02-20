ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εξετάζει την αγορά περισσότερων F-35 από τις ΗΠΑ

Εν μέσω σύγκρουσης με τη Γαλλία για το «πάνω χέρι» στο μαχητικό επόμενης γενιάς FCAS

Το ενδεχόμενο να παραγγείλει περισσότερα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35 εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δυο πηγές, κάτι που θα αύξανε την εξάρτηση του Βερολίνου από τις ΗΠΑ, καθώς το πρόγραμμα για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς από κοινού με τη Γαλλία πνέει τα λοίσθια.

Η πρώτη πηγή εξήγησε ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρ. Μερτς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά ακόμη 35 F-35. Η Λούφτβαφε (γερμανική Πολεμική Αεροπορία) είχε ήδη υπογράψει σύμβαση το 2022 για την αγορά 35 μαχητικών που κατασκευάζει η «Lockheed Martin» και αναμένεται να αρχίσει να τα παραλαμβάνει αργότερα φέτος.

Η ενδεχόμενη αγορά τέτοιων μαχητικών, που κοστίζουν πάνω από 80 εκατ. δολάρια, εξετάζεται εν μέσω πίεσης της Ουάσιγκτον στους Ευρωπαίους συμμάχους της να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

Αν εκτελεστούν οι προϋπάρχουσες παραγγελίες και γίνουν νέες, η Γερμανία θα αποκτήσει από 70 έως 85 τέτοια αεροσκάφη, ωστόσο η προοπτική αυτή είναι ακόμη αβέβαιη.

Η πιθανή δέσμευσή της για την αγορά επιπλέον F-35 θα άλλαζε επίσης την ισορροπία στο NATO, καθώς το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να φέρει πυρηνικά όπλα και διαδραματίζει ρόλο - κλειδί στη στρατηγική της συμμαχίας ως προς αυτή τη διάσταση. Το F-35 που θα αγοράσει η Γερμανία είναι το μόνο μαχητικό που είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες B61.

Οι διαφωνίες ανάμεσα στο Βερολίνο και στο Παρίσι συνεχίζονται όσον αφορά το πρόγραμμα για το μαχητικό επόμενης γενιάς (Future Combat Air System, FCAS), το οποίο στη θεωρία θα άρχιζε να αντικαθιστά τα υπάρχοντα στρατιωτικά αεροσκάφη της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας από το 2040.

Εξετάζεται η λύση δυο μαχητικών στο πρόγραμμα FCAS

Υπενθυμίζεται ότι σε κοινή παρέμβαση της πρόεδρου της Γερμανικής Ομοσπονδίας Αεροναυπηγικών και διαστημικών βιομηχανιών, με ...τον αντιπρόεδρο του συνδικάτου IG Metall, καλείται η γερμανική κυβέρνηση να αναπτύξει παράλληλα και το δικό της μελλοντικό μαχητικό.

Η «Airbus», η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία στο πρόγραμμα FCAS, δήλωσε χθες ότι θα υποστηρίξει λύση δύο μαχητικών αεροσκαφών «αν το απαιτήσουν οι πελάτες» και «θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο». Σε ενδεχόμενη κατασκευή δυο μαχητικών είχε αναφερθεί προχθές ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς.

Ταυτόχρονα, το ισπανικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε ότι η Ισπανία παραμένει «πλήρως προσηλωμένη» στο FCAS «με βάση τις αρχές που τέθηκαν από τις χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία) στη συμφωνία - πλαίσιο τον Ιούνη 2019».

Από την πλευρά του ο Εμ. Μακρόν «θεωρεί ότι είναι ακατανόητο να μην είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι διαφορές την ώρα που η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει ενότητα και αποτελεσματικότητα».

Επίσκεψη Μερτς στην Κίνα

«Στρατηγικές συνεργασίες» με την Κίνα θα επιδιώξει ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς κατά τη διάρκεια ταξιδιού του την επόμενη εβδομάδα, σε μια φάση που οι αντιθέσεις με τις ΗΠΑ μεγαλώνουν και η ΕΕ σχεδιάζει τη μελλοντική συνεργασία με τη δεύτερη μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία στον κόσμο, ως μέρος της «στρατηγικής της αυτονομίας» και της «διαφοροποίησης» στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την εξωτερική πολιτική.

«Εχουμε στρατηγικό συμφέρον να βρούμε εταίρους στον κόσμο που σκέφτονται όπως εμείς, που ενεργούν όπως εμείς και που, πάνω απ' όλα, είναι πρόθυμοι να διαμορφώσουν το μέλλον μαζί μας, ώστε να παραμείνουμε μια χώρα με ευημερία και υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Μερτς σε μια «στροφή» του Βερολίνου για την αντιμετώπιση του Πεκίνου.

Ακόμη, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η εξωτερική πολιτική και η οικονομική πολιτική δεν μπορούν πλέον να διαχωρίζονται.

«Αν οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι με την πολιτική δασμών τους πρέπει να ασκούν επιρροή σε όλο τον κόσμο - αν θεωρούν ότι οι δασμοί είναι πιο σημαντικοί από τους φόρους στο εσωτερικό - αυτό είναι κάτι που, φυσικά, μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους. Ομως δεν είναι δική μας πολιτική», ανέφερε, την ώρα που οι δασμοί των ΗΠΑ επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη γερμανική καπιταλιστική οικονομία, που βασίζεται στις εξαγωγές.

Ο Μερτς ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι απέδειξαν πρόσφατα πως μπορούν να «ενεργούν από κοινού» στις απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.