ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η «επανεκκίνηση» έμεινε σε επίπεδα εξαγγελιών

Αλλη μία ...«επανεκκίνηση του γαλλογερμανικού κινητήρα» ανακοινώθηκε την Παρασκευή στην Τουλόν, όπου ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς και συνεδρίασε το διευρυμένο κοινό υπουργικό συμβούλιο των δύο χωρών.

Οπως λέει ο γερμανικός Τύπος, «η ατμόσφαιρα είναι πράγματι καλύτερη στις σχέσεις των δύο χωρών από τότε που ο Μερτς διαδέχτηκε τον σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς», αλλά «τα χειροπιαστά αποτελέσματα έλειψαν για ακόμα μια φορά». Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο της ιστοσελίδας της δημόσιας τηλεόρασης ARD: «Το γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο ήταν πλούσιο σε γαστρονομικές απολαύσεις, αλλά μάλλον πενιχρό σε περιεχόμενο. Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη θετική ατμόσφαιρα, ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα».

Οι αντιθέσεις των δύο ισχυρότερων οικονομιών στην ΕΕ, που επιδιώκουν να ηγηθούν και γεωπολιτικά, εμποδίζουν εδώ και χρόνια την πρόοδο σε κοινά επιχειρηματικά, αμυντικά και άλλα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί. Επιπλέον, η κυβερνητική αστάθεια στη Γαλλία δεν επιτρέπει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Αλλά και στη Γερμανία ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει πέσει κατακόρυφα σε δημοτικότητα μέσα σε λίγους μήνες, ενώ η οικονομία βιώνει επίμονη στασιμότητα και ύφεση, υποχωρώντας σημαντικά στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Κίνα.

Σχέδια για βαθύτερη συνεργασία στην «ασφάλεια»

Γερμανία και Γαλλία παρουσίασαν σχέδια για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της «ασφάλειας», μεταξύ των οποίων μια πρωτοβουλία για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων, σε κοινή διακήρυξη που κοινοποιήθηκε μετά τη συνάντηση.

Πάντως στην Τουλόν δεν ξεπεράστηκαν οι αντιθέσεις των δύο χωρών για τα μερίδια της κάθε πλευράς στο κοινό πρότζεκτ για τα μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς (FCAS), και το ζήτημα μετατέθηκε ξανά για τα τέλη του χρόνου. Η Γερμανία είχε κατηγορήσει προ ημερών τη γαλλική βιομηχανία ότι μπλόκαρε την επόμενη φάση του κοινού προγράμματος.

Η νέα γαλλογερμανική πρωτοβουλία, με την ονομασία «Jewel», η οποία θα είναι ανοιχτή σε εταίρους, θα επισημοποιηθεί μέσω επιστολής προθέσεων, αναφέρει η διακήρυξη, στην οποία οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη δέσμευσή τους στην ανάπτυξη του έργου για τα άρματα μάχης Main Ground Combat System (MGCS).

Στη διακήρυξη και οι δύο χώρες αναφέρουν ακόμα ότι θα ξεκινήσουν έναν στρατηγικό διάλογο για τη διασύνδεση της «ασφάλειας», συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στις ανεξάρτητες στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Χωρίς αποφάσεις για όσα διαφωνούν

Και οι δύο χώρες υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στον τομέα της ψηφιοποίησης και συμφώνησαν ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Κάτι πιο συγκεκριμένο όμως δεν πρόκειται να προκύψει πριν τις 18 Νοέμβρη, όταν - όπως ανακοίνωσαν - θα υπάρξει νέα συνάντηση με αυτό το θέμα.

Διαφορές υπάρχουν παραδοσιακά και στην προσέγγιση απέναντι στην ατομική ενέργεια, που παραμένει σημαντική για τη Γαλλία. Και εδώ οι διατυπώσεις παρέμειναν σκόπιμα αόριστες.

Ο Μερτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι «ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο πρέπει ακόμα να συμφωνήσει σχετικά με το αν η ΕΕ θα επιτρέπεται να δαπανά στο μέλλον χρήματα για έρευνα σχετικά με νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες».