ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Για «προδοσία» κατηγόρησε πολλούς διαδηλωτές ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πρ. Σουμπιάντο, ενώ και το Σαββατοκύριακο συνεχίστηκαν αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, αλλά και Μπαντούνγκ, Σουρακάρτα, Μεντάν κ.τ.λ.

Η κυβέρνηση επιχείρησε να εκφράσει «κατανόηση» στα αιτήματα για «αντιμετώπιση της καταστολής», ειδικά μετά την κατακραυγή που προκάλεσε ο θάνατος ενός 21χρονου οδηγού ταξί, στη διάρκεια διαδήλωσης στα τέλη της περασμένης βδομάδας. Βίντεο εμφανίζουν όχημα της αστυνομίας να περνά από πάνω του, όταν επιτάχυνε μπροστά σε ογκώδη συγκέντρωση στην Τζαλάν Πεντζερνιχάν.

Ο Σουμπιάντο και άλλα στελέχη της κυβέρνησής του έκαναν αρχικά επικριτικές δηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και δεσμεύτηκαν για σχετική έρευνα. Ωστόσο σε μετέπειτα δηλώσεις του ο Πρόεδρος είπε ότι ενώ «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», διαδηλωτές «ολισθαίνουν στην τρομοκρατία». Ο δε υπουργός Αμυνας, Σιάφρι Σιαμσεντί, είπε ότι οι αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών και πλιατσικολόγων».

Σε μεγάλη πορεία μετατράπηκε και η κηδεία του νεαρού οδηγού.

Στη διάρκεια συγκρούσεων και «επεμβάσεων» των δυνάμεων καταστολής σκοτώθηκαν πέντε άτομα τις τελευταίες μέρες.

Οι διαδηλωτές επέκριναν μεταξύ άλλων προνόμια όπως τα μηνιαία επιδόματα (πάνω από 3.000 δολάρια) που αποκαλύφθηκε ότι έπαιρναν μέχρι πρόσφατα οι βουλευτές, περίπου δεκαπλάσια από τον μέσο μισθό στη χώρα. Ακόμα, ζητούν αύξηση μισθών, μείωση φόρων.

Το TikTok ανακοίνωσε «προληπτικά» αναστολή για «λίγες ημέρες» της ζωντανής μετάδοσης (TikTok LIVE) στη χώρα «λόγω της κλιμάκωσης της βίας», μιλώντας για «πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσουμε το TikTok έναν ασφαλή και πολιτισμένο χώρο».

Ταϊλάνδη: Καθαιρέθηκε η πρωθυπουργός

Η καθαίρεση της μέχρι πρότινος πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης, Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, οριστικοποιήθηκε μετά από σχετική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με φόντο τις εντάσεις με την Καμπότζη που μες στο καλοκαίρι οδήγησε και σε ένοπλα επεισόδια με νεκρούς. Η καθαίρεσή της έγινε μετά από συνομιλία της με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Χουν Σεν, στη διάρκεια της οποίας κατηγορήθηκε ότι παραβίασε «ηθικούς κανόνες». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τότε την κυβέρνηση για υπερβολική υποχωρητικότητα έναντι της Πνομ Πενχ, ενώ ακολούθησαν και αναδιατάξεις στον κυβερνητικό συνασπισμό.