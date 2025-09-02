Τρίτη 2 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΥΕΜΕΝΗ
«Λάδι στη φωτιά» η δολοφονία του πρωθυπουργού από το Ισραήλ

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ και στο μέτωπο της Υεμένης μετά την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε στις 28 Αυγούστου, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, και αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης.

Μιλώντας χτες στο δίκτυο «al Massirah» ο ηγέτης των Χούθι, μετά το θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα κατά κυβερνητικών στελεχών, προειδοποίησε ότι θα ενταθεί «η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μόφταχ ανέλαβε το Σάββατο καθήκοντα πρωθυπουργού.

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της κυβέρνησης των Χούθι, ο Νετανιάχου απείλησε και με άλλες επιθέσεις, τονίζοντας προκλητικά ότι «όλη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ».

Στο μεταξύ, στρατιώτες των Χούθι πραγματοποίησαν χτες εφόδους στα γραφεία υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και συνέλαβαν εργαζόμενους.

Επιπλέον χτες ανακοινώθηκε πως οι Χούθι εξαπέλυσαν βαλλιστικό πύραυλο στο δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων «Scarlet Ray» με σημαία Λιβερίας, ενώ έπλεε κοντά στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
