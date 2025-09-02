ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατάπτυστη και επικίνδυνη η απαγόρευση εισόδου της Παλαιστινιακής Αρχής στις ΗΠΑ

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κατάπτυστη απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να ανακαλέσει την άδεια εισόδου στις ΗΠΑ για τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μ. Αμπάς, και την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα και θα τεθεί θέμα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει "μετά βαΐων και κλάδων" υποδοχή στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, στηρίζοντας το κράτος - δολοφόνο, που ευθύνεται για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό που επείγει είναι να καταγγείλει την επικίνδυνη απόφαση των ΗΠΑ, αξιοποιώντας και την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσει την ανάκλησή της και να προχωρήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015».