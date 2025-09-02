ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ισχυρός σεισμός με πάνω από 800 νεκρούς

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών Ρίχτερ έπληξε χτες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) το ανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν, με εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο ήταν 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές οι νεκροί υπολογίζονταν σε πάνω από 800 και οι τραυματίες ξεπερνούσαν τους 2.800.

Στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ έχουν ισοπεδωθεί πολλά σπίτια, ενώ σωστικά συνεργεία δεν μπορούσαν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές και εκφράζονταν φόβοι ότι ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί στα συντρίμμια.

Οι υλικές ζημιές εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγάλες, δεδομένης και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των κτιρίων της χώρας, με πενιχρά οικοδομικά υλικά και ανύπαρκτη αντισεισμική ή άλλη θωράκιση.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα της χώρας, Καμπούλ, αλλά και την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Βοήθεια για την ανάσυρση επιζώντων προσφέρθηκαν να στείλουν μια σειρά χώρες, όπως Ινδία, Κίνα, Ιράν, Ιαπωνία και Πακιστάν, με φόντο και παζάρια που δυνάμωναν εδώ και καιρό για την ανάπτυξη οικονομικών και άλλων σχέσεων με το καθεστώς των Ταλιμπάν.