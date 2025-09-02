ΗΠΑ - ΑΘΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ» ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Εκτοπισμός των Παλαιστινίων και μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο

Στο επίκεντρο ο εμπορικός διάδρομος IMEC και η «περιφερειακή αρχιτεκτονική» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Ολοένα και περισσότερες πλευρές βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα άθλια σχέδια τωνκαι τουγια τοναπό την κατεχόμενη πατρίδα του, τον ενταφιασμό της προοπτικής για δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και τη, για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων του ευρωατλαντικού μπλοκ έναντι των ανταγωνιστών του, όπως για την υλοποίηση του λεγόμενου «ινδικού εμπορικού διαδρόμου» (IMEC), τη γενίκευση των αμερικανόπνευστων «Συμφωνιών του Αβραάμ» ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικές και μουσουλμανικές χώρες κ.ά.

Λίγες μέρες μετά την «ευρεία σύσκεψη» στην Ουάσιγκτον υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα μετά τον τερματισμό της σφαγής του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο, ρεπορτάζ της «Washington Post» δημοσιεύει 38σέλιδο κείμενο που εξετάζεται από την αμερικανική κυβέρνηση, με το σχέδιο «GREAT Trust» (Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation Trust), για την «ανοικοδόμηση» και τον «μετασχηματισμό» της Γάζας, με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο: «Από έναν κατεδαφισμένο πληρεξούσιο του Ιράν σε έναν ευημερούντα Αβρααμικό σύμμαχο».

Το σχέδιο «κουμπώνει» με τις προηγούμενες εξαγγελίες του Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» χωρίς τους Παλαιστίνιους και αναπτύχθηκε από την Boston Consulting Group και Ισραηλινούς επιχειρηματίες - οι ίδιοι ακριβώς που ανέλαβαν τον σχεδιασμό και υλοποίηση της διαβόητης αμερικανικής ΜΚΟ «Ανθρωπιστικό Ιδρυμα της Γάζας» (GHF), τα κέντρα «διανομής βοήθειας» της οποίας έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου για χιλιάδες λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους που αναζητούν ένα πιάτο φαΐ. Σύμφωνα δε με δημοσίευμα των «Financial Times» από τις αρχές Ιούλη, στην ανάπτυξη του σχεδίου είχε «συμβολή» και το ίδρυμα του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ (TBI), ο οποίος μάλιστα συμμετείχε πριν λίγες μέρες στην επίμαχη σύσκεψη με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο που δημοσιεύει η «Washington Post», προβλέπεται η αμερικανική διοίκηση - «κηδεμονία» της Λωρίδας της Γάζας για τουλάχιστον μια δεκαετία, καθώς και η «εθελοντική μετεγκατάσταση» - εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από την ισοπεδωμένη πατρίδα τους (καταγράφεται εκτίμηση για το 25% των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας) και ο εγκλωβισμός των υπόλοιπων σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης με πρόσχημα την ανοικοδόμηση κατοικιών.

Αναφέρονται μια σειρά προκλητικά «οικονομικά κίνητρα» για τους Παλαιστινίους που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους (π.χ. 5.000 δολάρια ανά άτομο, επιδότηση στέγασης για 4 χρόνια, επιδότηση σίτισης για 12 μήνες) και «οικονομικά οφέλη» για τις χώρες «φιλοξενίας».

Οι Παλαιστίνιοι με τίτλους ιδιοκτησίας γης θα πάρουν ως αντάλλαγμα για την αρπαγή της... ένα «ψηφιακό κουπόνι» με αντάλλαγμα την «ανάπτυξη» της περιουσίας τους και ένα διαμέρισμα σε κάποια από τις έξι ή οκτώ νέες «έξυπνες» πόλεις με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα χτιστούν στην ισοπεδωμένη μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας.

Τα τεράστια «στρατηγικά οφέλη των ΗΠΑ»

Το 38σέλιδο κείμενο που δημοσιεύεται στο ρεπορτάζ της «Washington Post» συνδέει απροκάλυπτα όλα τα παραπάνω με την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για τη δημιουργία του εμπορικού διαδρόμου IMEC (India - Middle East - Europe Economic Corridor), που συνδέει την Ινδία με τις Χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη, σε αντιπαράθεση με του κινέζικους «δρόμους του Μεταξιού» της Πρωτοβουλίας «Belt and Road Initiative» (BRI).

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο ότι τα «στρατηγικά οφέλη των ΗΠΑ» θα είναι: «Τεράστια κέρδη σε δολάρια, επιτάχυνση του IMEC, εδραίωση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής του Αβραάμ, ενίσχυση του ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο και εξασφάλιση της πρόσβασης της βιομηχανίας των ΗΠΑ σε ορυκτές σπάνιες γαίες από τον Κόλπο, αξίας 1,3 τρισ. δολαρίων»...

Οι επενδύσεις που θα προωθηθούν είναι έως 100 δισ. δολάρια, που θα προκύψουν από κρατικά κεφάλαια και μέχρι 65 δισ. δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια δημιουργώντας το «Μεγάλο Καταπίστευμα», «The GREAT Trust».

Μεταξύ άλλων, πάνω στις πλάτες και τους δεκάδες χιλιάδες σκοτωμένους του παλαιστινιακού λαού:

- Σχεδιάζεται τουριστική βιομηχανία με «ατμομηχανή» 30 έως 40 πολυτελή ξενοδοχεία, ώστε να αποφέρουν τα πρώτα χρόνια ετησίως περίπου 3 δισ. δολάρια.

- Οραματίζονται τη δημιουργία Data Center με επενδύσεις 500.000 δολαρίων έως 1,5 δισ. δολαρίων.

- Προηγμένες βιομηχανίες μεταποίησης με πρότυπο το τεράστιο εργοστάσιο της «Tesla» στη Νεβάδα, κατασκευή μεγάλου λιμανιού μεγάλου βάθους και αεροδρομίου.

- Δημιουργία υπερσύγχρονου σιδηροδρομικού επιβατικού και εμπορικού δικτύου ώστε να εξυπηρετείται ο εμπορικός διάδρομος IMEC κ.ά.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό του σχεδίου.

Αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε χτες, σχολιάζοντας το παραπάνω σχέδιο, ότι η Λωρίδα της Γάζας «δεν είναι προς πώληση».