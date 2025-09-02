ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΓΟΥΙΑΝΑ

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για το Εσεκίμπο

Σε καταγγελία ότι την Κυριακή υπήρξαν «πυροβολισμοί» από το έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον πλοίου που μετέφερε εκλογικό υλικό στην περιοχή Εσεκίμπο - την οποία διεκδικεί το Καράκας ως τμήμα της δικής του επικράτειας - προχώρησαν οι αρχές της Γουιάνας, κατηγορία που απέρριψε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

«Η περίπολος ανταπέδωσε αμέσως» τα πυρά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην πλευρά της Γουιάνας, ανέφεραν στρατός και αστυνομία της Γουιάνας σε κοινή ανακοίνωσή τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της κοινότητας Μπαμπού, κατά μήκος του ποταμού Κουγιουνί.

Παρά το συμβάν «η ομάδα συνέχισε το ταξίδι της με κάθε ασφάλεια και όλες οι κάλπες που απέμεναν παραδόθηκαν με επιτυχία στα εκλογικά τμήματα» για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γουιάνα.

Ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες για πυρά από την πλευρά της χώρας του και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Γουιάνας ότι «προσπαθούν να ανοίξουν μέτωπο πολέμου».

Με φόντο εξάλλου τη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και τις απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ στο όνομα της «αντιμετώπισης του εμπορίου ναρκωτικών», ο Λόπες επανέλαβε ότι η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για «οποιαδήποτε επίθεση» από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Γουιάνα διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου ανά κάτοικο στον πλανήτη, των οποίων το σημαντικότερο τμήμα συγκεντρώνεται στην περιοχή Εσεκίμπο. Η απερχόμενη κυβέρνηση του Ιρφάν Αλί κινήθηκε σε στενό «συντονισμό» με τις ΗΠΑ απέναντι στην ένταση των διεκδικήσεων του Καράκας για την περιοχή.