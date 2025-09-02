ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εντείνεται το δολοφονικό σφυροκόπημα της Πόλης της Γάζας

Στο τραπέζι και τα απαράδεκτα ισραηλινά σχέδια για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Εν μέσω των άθλιων σχεδιασμών ΗΠΑ - Ισραήλ για την «επόμενη μέρα», ο στρατός του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου κλιμακώνει τοσε πλήρη συντονισμό μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ.

Τα διαδοχικά ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές αμάχων στην Πόλη της Γάζας περιλάμβαναν μπαράζ αεροπορικών επιδρομών και πυρά τεθωρακισμένων, που προκάλεσαν μέσα στο τελευταίο τριήμερο δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και καταστροφές σε πολλές κατοικίες ή καταυλισμούς, αναγκάζοντας εκατοντάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα καταφύγια που είχαν αναζητήσει.

Πολλές οικογένειες που αναγκάζονται να φύγουν στήνουν πρόχειρα σκηνές σε πολύ άσχημες συνθήκες κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ και κοντά στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα.

Στο μεταξύ τα θύματα του λιμού χτες αυξήθηκαν κατά 9 και ανέρχονται σε τουλάχιστον 348 συνολικά, από τα οποία τα 127 ήταν παιδιά.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη Γάζα έφτασε τους 63.557 νεκρούς και τους 160.660 τραυματίες.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Κυριακή τον θάνατο του αρχηγού της στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ (τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει στη νότια πόλη Χαν Γιούνις). Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε επίσης τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα.

Την ίδια ώρα ωστόσο, παρά την ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας και τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Αρματα του Γεδεών», που ξεκίνησε τον Μάη, για στρατιωτική κατάληψη περιοχών της Γάζας, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά και την απελευθέρωση των ομήρων...

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη κλιμακώθηκε το μπαράζ τρομοκρατικών εφόδων του ισραηλινού στρατού σε πόλεις και χωριά Παλαιστινίων, με τις κατοχικές αρχές να προβαίνουν σε συλλήψεις δεκάδων Παλαιστινίων (ανάμεσά τους και παιδιών) σε Χεβρώνα, Ναμπλούς, Βηθλεέμ και Ραμάλα.

ΗΠΑ: Αρνηση βίζας στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο για τη συνέλευση του ΟΗΕ

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον επιχειρεί να σαμποτάρει κάθε προσπάθεια να ακουστεί η φωνή της παλαιστινιακής ηγεσίας στην επικείμενη 80ή Σύνοδο Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται αρκετές χώρες να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Την Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να ανακαλέσει, να ακυρώσει ή να αρνηθεί την έκδοση βίζας σε ανώτερα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς) και της PLO.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που αναμένεται να υποδεχθεί «μετά βαΐων και κλάδων» τον εγκληματία πολέμου Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση παρότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν την έκδοση βίζας σε ξένους ηγέτες και αξιωματούχους που έχουν ως προορισμό την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Νέα συμβολική κινητοποίηση στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα

Στο φόντο αυτό, δεκάδες πλοία γεμάτα με εκατοντάδες πολιτικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και άλλους, μεταξύ των οποίων τους ηθοποιούς Σούζαν Σάραντον και Λίαμ Κάνιγχαμ και την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ), ανταποκρινόμενα σε κάλεσμα της οργάνωσης «Global Sumud Flotilla» απέπλευσαν από λιμάνια της Ισπανίας προκειμένου να συναντηθούν στις 4 Σεπτέμβρη στην Τυνησία και από εκεί να συνεχίσουν το ταξίδι με τελικό προορισμό τη Γάζα, ώστε να σπάσουν συμβολικά το φονικό, απάνθρωπο εμπάργκο του Ισραήλ.

Νετανιάχου: Ο Τραμπ μου είπε να απορρίψω την πρόταση

Την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου συγκάλεσε πολύωρο υπουργικό συμβούλιο.

Εκεί ομολόγησε (σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ) ότι επέλεξε να μη θέσει στην ημερήσια διάταξη την τελευταία πρόταση των μεσολαβητών για 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα, με απελευθέρωση 10 ομήρων και παράδοση των σορών άλλων 18, γιατί - όπως τόνισε - ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ τον πίεσε να απορρίψει τη σταδιακή απελευθέρωση ομήρων.

Το μεγαλύτερο μέρος του υπουργικού συμβουλίου ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση των διαμεσολαβητών προκειμένου να απορριφθεί «επίσημα», ενώ ένα άλλο μέρος της κυβέρνησης (Γκ. Σάαρ, Χ. Γάμλιελ) και ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ζήτησαν να συζητηθεί και να εγκριθεί η πρόταση.

Στο συμβούλιο συζητήθηκε και πρόταση προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης. Υπουργοί όπως οι Ι. Μπ. Γκβιρ και Μπ. Σμότριτς θέλουν προσάρτηση όλης της Δυτικής Οχθης, ενώ ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ορισμένοι άλλοι προτιμούν «επιλεκτική» προσάρτηση περιοχών που αφορούν την Κοιλάδα του Ιορδάνη...

Και μαθητές στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις

Χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες συνέχισαν να διαδηλώνουν το Σαββατοκύριακο ζητώντας συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων.

Χτες, αρχή της σχολικής χρονιάς στο Ισραήλ, έγιναν κινητοποιήσεις από μαθητές που ζήτησαν απελευθέρωση ομήρων και μια συμφωνία στη Γάζα. Εκατοντάδες μαθητές μπλόκαραν την κίνηση σε κεντρικές λεωφόρους, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος. Χιλιάδες άλλοι μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους.

Σχετικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz» ανέφερε χτες ότι περίπου 100 εκπρόσωποι μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων συγκεντρώθηκαν και στην κεντρική πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, δηλώντας την αντίθεσή τους στη συνέχιση του πολέμου.

Διαπράττεται γενοκτονία, λέει η IAGS

Η Διεθνής Ενωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονίας (IAGS) ενέκρινε ψήφισμα που φέρει τις υπογραφές του 86% των 500 μελών της και το οποίο εκτιμά ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν τη διάπραξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, αναφέρεται στο ψήφισμα ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Αρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Το ψήφισμα προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών του κράτους - δολοφόνου, που το χαρακτήρισε «επαίσχυντο» και «ντροπή για το νομικό επάγγελμα και για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρότυπο»...