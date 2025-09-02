ΛΙΒΑΝΟΣ

Διαβουλεύσεις για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ υπό συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις

Υπό τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον του Λιβάνου, εντείνονται στη Βηρυτό οι διαβουλεύσεις για την ικανοποίηση της απαίτησης ΗΠΑ και Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025.

Ο σιίτης πρόεδρος της βουλής Ν. Μπέρι σε ομιλία του την Κυριακή επανήλθε στο θέμα, αναφέροντας πως υπάρχει διάθεση για «ανοικτό διάλογο με ήρεμο και συναινετικό τρόπο» σε ό,τι αφορά «την τύχη αυτών των όπλων». Επέκρινε ωστόσο τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, τα οποία βασίζονται σε πρόταση των ΗΠΑ, λέγοντας πως «αυτό που προτείνεται στο αμερικανικό έγγραφο (...) μοιάζει μάλλον με εναλλακτική στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» - την οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάνει κουρελόχαρτο το Ισραήλ.

Το Σάββατο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λιβάνου, Ταρίκ Μιτρί, δήλωσε πως η Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ν. Σαλάμ και ο στρατός αποφάσισαν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Επισήμανε ωστόσο πως η κυβέρνηση «δεν θα κάνει πίσω» από την απόφασή της να έχει ο στρατός το μονοπώλιο κατοχής όπλων.

Χτες ο Ν. Σαλάμ συζήτησε με τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν για το υπουργικό συμβούλιο της ερχόμενης, κατά το οποίο θα συζητηθεί η πρόταση του στρατού (μετά την ολιγοήμερη αναβολή που δόθηκε) για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να καταστεί εφικτός ο αφοπλισμός όλων των ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο.

Παράλληλα καταγράφεται φημολογία πως ο αρχηγός του στρατού, Ρ. Χάικαλ, απειλεί με παραίτηση σε περίπτωση που επιχειρηθεί αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σε μη κατάλληλες συνθήκες. Ο ίδιος φέρεται να αφήνει αιχμές κατά του πρωθυπουργού πως επιχειρεί να βάλει τον στρατό στη μέση της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις στη Βηρυτό, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις. Το Σάββατο και την Κυριακή οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σε θέσεις όπου ισχυρίστηκε πως υπήρχαν αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ. Από τις ισραηλινές επιδρομές σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δήλωσε χτες ότι ο στρατός θα συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο «όποτε η Χεζμπολάχ προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι».

Ο ειδικός απεσταλμένος της Γαλλίας Ζ. Ι. Λε Ντριάν ανακοίνωσε πως θα μεταβεί στη Βηρυτό τις λίγες επόμενες μέρες για να προετοιμάσει διεθνή σύνοδο για την «ανοικοδόμηση» του Λιβάνου και την ενίσχυση του στρατού.

Ρωσία και Κίνα στο πλευρό της Τεχεράνης

Την πρόσφατη απόφαση της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (γνωστές ως Ε3) να πυροδοτήσουν αυτόματα τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν που ίσχυαν έως τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, απορρίπτουν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας, Κίνας και Ιράν με επιστολή που απέστειλαν χτες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας πως η κίνηση των Ε3 είναι «νομικά και διαδικαστικά εσφαλμένη».

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που έκανε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Α. Αραγτσί, αποκαλύπτοντας την επιστολή, οι τρεις ΥΠΕΞ αναφέρουν πως οι τρεις «δυτικές» χώρες καταχρώνται την εξουσία και τις λειτουργίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αντίστοιχα, στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) αναφέρεται ότι «κάθε απόπειρα κακής ερμηνείας ή αυθαίρετης επανερμηνείας» του ψηφίσματος για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «θα έπληττε την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της συνόδου συναντήθηκαν χτες οι Πρόεδροι Ρωσίας Βλ. Πούτιν και Ιράν, Μ. Πεζεσκιάν, με τον Πούτιν να δηλώνει πως οι δύο χώρες είναι σε «συνεχή επαφή» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.