ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Επί τάπητος» οι «εγγυήσεις ασφαλείας» για όπλα και στρατιωτικές δυνάμεις

Τα ευρωπαϊκά κράτη κλιμακώνουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα για τηνενώ διακρίνονται και οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Οι χώρες της Ευρώπης επεξεργάζονται «αρκετά σαφή σχέδια» για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος των μεταπολεμικών «εγγυήσεων ασφαλείας», οι οποίες θα έχουν την «πλήρη υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξή της στους «Financial Times».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «απολύτως κρίσιμες», τόνισε και ανέφερε ότι υπάρχει ένας σαφής οδικός χάρτης «και είχαμε συμφωνία στον Λευκό Οίκο».

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, του Ουκρανού Προέδρου Β. Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα συμβάλλουν στην προστασία της Ουκρανίας από «αέρος». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε μία ακόμα πιθανή πώληση στο Κίεβο, για εξοπλισμό συστημάτων αεράμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων. Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και «Lockheed Martin».

Την Πέμπτη ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, θα υποδεχτεί στο Παρίσι τον Γερμανό καγκελάριο, Φρ. Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, και την πρόεδρο της Κομισιόν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times» ο Ντ. Τραμπ φέρεται να πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να διαθέσει «ειρηνευτικές» δυνάμεις για την εποπτεία μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των 1.300 χλμ. του μετώπου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας με τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης, που θα εποπτεύεται από «ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις» ως πρώτο επίπεδο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας.

«Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους στρατιώτες», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ και το Πεκίνο είχε αρνηθεί νωρίτερα ότι προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε «ειρηνευτική» δύναμη στην Ουκρανία.

Τόσο το Κίεβο όσο και τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν απορρίψει την Κίνα να συμμετέχει στις «εγγυήσεις ασφαλείας», επειδή παρέχει κρίσιμη στήριξη στη Ρωσία.

Αντίθετα η Ουκρανία έχει δείξει προθυμία για συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων σε «ειρηνευτική δύναμη», ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο τελικής συμφωνίας με τη Ρωσία, και οι Ευρωπαίοι φέρεται να αποδέχονται τον τουρκικό ρόλο.

«Είμαι βέβαιος ότι ο ειδικός ρόλος της Τουρκίας σε αυτά τα θέματα θα συνεχίσει να είναι περιζήτητος», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν σε συνομιλίες που είχε χθες με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρ. Τ. Ερντογάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ερντογάν και για τις συνομιλίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, απέρριψε την πρόταση για δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» ανάμεσα στις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την μη ρεαλιστική υπό τις παρούσες συνθήκες πολέμου.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική φύση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνες ασφαλείας», δήλωσε, απαντώντας σε δημοσίευμα που ανέφερε πως Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» μήκους 40 χλμ. μεταξύ των δύο πλευρών, είτε στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός είτε ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση που βασίζεται σε τεχνολογίες όπως τα drones, σημειώνοντας ότι μια τέτοια «νεκρή ζώνη» ήδη υπάρχει λόγω του κινδύνου επιθέσεων κοντά στη γραμμή του μετώπου.

«Σήμερα, τα βαρέα όπλα μας βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, διότι όλα πλήττονται από drones. Αυτή η ζώνη - εγώ την αποκαλώ "νεκρή ζώνη", άλλοι τη λένε "γκρίζα ζώνη" - ήδη υπάρχει», εξήγησε.

Σύμφωνα με το «Politico», Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι η πρόταση αφορά τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης περιοχής στην Ουκρανία, μεταξύ των εμπλεκόμενων στρατιωτικών δυνάμεων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνεπάγεται παραχώρηση περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία - κάτι που απορρίπτει ο Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία θέλει μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, μπορεί να υποχωρήσει βαθύτερα στα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη», ανέφερε.

ΕΕ: Δευτερογενείς κυρώσεις και «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ εντείνει και την οικονομική πίεση στη Ρωσία. Η Κομισιόν θα διερευνήσει νέες πηγές για τη «βιώσιμη χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι υφιστάμενες ροές χρηματοδότησης προς το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά την επίτευξη «ειρήνης».

Οι υπουργοί Αμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ, στο Ατυπο Συμβούλιο που είχαν στην Κοπεγχάγη (29-30 Αυγούστου), εξέτασαν νέους τρόπους στήριξης του Κιέβου, αλλά και επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και «δευτερογενείς» κυρώσεις σε εμπορικούς «εταίρους» της Ρωσίας, ενώ στο τραπέζι μπήκαν και τα κρυπτονομίσματα.

Την Παρασκευή, ο Μερτς και ο Μακρόν ζήτησαν την επιβολή «δευτερογενών» κυρώσεων με στόχο την «υπονόμευση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, περιορίζοντας την ικανότητά της να αντλεί έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου».

Οσον αφορά τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά κεφάλαια, υπάρχουν έντονες συζητήσεις, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες εντός της ΕΕ για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

«Δεν μπορούμε πιθανόν να φανταστούμε ότι... αν... υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή συμφωνία ειρήνης αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία αν (οι Ρώσοι) δεν έχουν καταβάλει αποζημιώσεις», επισήμανε η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας Κ. Κάλας.

Οι Βρυξέλλες λένε πως ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 210 δισ. ευρώ έχουν «παγώσει» στην ΕΕ με βάση τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με διπλωμάτες, η συζήτηση στρέφεται τώρα στο πώς τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αφού σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μια «ιδέα» στήριξης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ήρθε από τη Δανία, η οποία ανακοίνωσε ότι «σε λίγες εβδομάδες από τώρα» θα προσκαλέσει μια ουκρανική εταιρεία όπλων να ξεκινήσει την παραγωγή της σε δανικό έδαφος, σε ασφαλέστερες δηλαδή συνθήκες.

Παρεμβολή στο GPS στο αεροπλάνο της προέδρου της Κομισιόν

Το αεροπλάνο που μετέφερε την φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας την Κυριακή αντιμετώπισε απώλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης κατά την προσέγγισή του στο τοπικό αεροδρόμιο, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους, αντιμετωπίζεται ως ρωσική επιχείρηση παρεμβολής.

Η επικεφαλής της Κομισιόν πραγματοποιεί περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες για το Ουκρανικό.

Μετά από περίπου μία ώρα αναμονής και περιστροφή γύρω από το αεροδρόμιο, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε να προσγειώσει το αεροπλάνο με τη χρήση αναλογικών χαρτών, προσέθεσαν οι ίδιοι.

«Ολη η περιοχή του αεροδρομίου έχασε το GPS», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Η παρεμβολή ήταν αναμφισβήτητη».

Η Αρχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωση στους «Financial Times».

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιστατικών παρεμβολής και πρόσφατα της παραπλάνησης GPS», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, δήλωσε στους «Financial Times» ότι «οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες».

Η ΕΕ θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε ο Επίτροπος Αμυνας Αντρ. Κουμπίλιους.

Ο Πούτιν ευχαριστεί Ινδία και Κίνα

Στο άλλο στρατόπεδο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, από την Κίνα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, εξέφρασε την εκτίμηση της Μόσχας για «τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».

Σημείωσε δε ότι «οι συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας - ΗΠΑ στην Αλάσκα ελπίζω να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι για μια «διαρκή λύση» στην Ουκρανία πρέπει να εξαλειφθούν οι «βαθύτερες αιτίες της κρίσης και να αντικατασταθεί η ισορροπία ασφαλείας», δηλαδή ο γεωπολιτικός συσχετισμός δυνάμεων να είναι πιο ευνοϊκός για τη Ρωσία, ενώ έθεσε τον τερματισμό της επέκτασης του ΝΑΤΟ στα ανατολικά ως προϋπόθεση για «διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Εξάλλου ο Ρώσος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια «νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων».

Το Κρεμλίνο είπε ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία. «Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, «όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».