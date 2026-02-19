ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απειλεί να αποχωρήσει από το σχέδιο για μαχητικό νέας γενιάς με τη Γαλλία

Σε παρέμβασή τους βιομήχανοι και ...IG Metall υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός «καθαρά γερμανικού» μαχητικού

Η διαπάλη για το πάνω χέρι στον συσχετισμό δυνάμεων μέσα στον λεγόμενο «γαλλογερμανικό άξονα» και συνολικά στην Ευρώπη έρχεται συνεχώς στην επιφάνεια, με φόντο τη συζήτηση για «στρατηγική αυτονομία» από τις ΗΠΑ, για μια «ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα» και τα σχέδια για την ανάπτυξη μαχητικού νέας γενιάς.

Ο καγκελάριος Φρ. Μερτς δήλωσε μεν στο podcast «Machtwechsel» ότι «δεν θέλω η Γερμανία καν να εξετάσει το ενδεχόμενο ανεξάρτητου πυρηνικού εξοπλισμού», αλλά ταυτόχρονα «μπορεί να φανταστεί» την παροχή αεροσκαφών της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την πιθανή ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών πυρηνικών βομβών.

Μαχητικά αεροσκάφη Tornado βρίσκονται ήδη σταθμευμένα στην αεροπορική βάση Μπίχελ, στην περιοχή Εϊφελ της Γερμανίας, για την ανάπτυξη αμερικανικών πυρηνικών όπλων. «Θεωρητικά θα ήταν δυνατό να επεκταθεί αυτό και στα βρετανικά και γαλλικά πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Μερτς.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, είχε αποκαλύψει ότι διεξήγαγε συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική αποτροπής.

Ταυτόχρονα ο Μερτς αμφισβήτησε τη χρησιμότητα της ανάπτυξης του νέου ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς, γνωστού ως FCAS (Future Combat Aircraft System), για την Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας, σηματοδοτώντας ότι το Βερολίνο ενδέχεται να εγκαταλείψει το πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει, λόγω συγκρούσεων της γαλλικής «Dassault» και της «Airbus» για το «πάνω χέρι».

Αναλυτές αναμένουν ότι η Γερμανία και η Γαλλία θα εγκαταλείψουν τα σχέδια για την ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους, αλλά θα συνεχίσουν τη συνεργασία στον τομέα των drones και του λεγόμενου «combat cloud», της ψηφιακής υποδομής που συνδέει επανδρωμένες και μη επανδρωμένες πλατφόρμες στο πλαίσιο του FCAS.

Ο Μερτς φάνηκε να υποστηρίζει αυτό το σενάριο, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες της Γερμανίας και της Γαλλίας. «Οι Γάλλοι έχουν ανάγκη, στην επόμενη γενιά μαχητικών αεροπλάνων, για ένα αεροπλάνο ικανό να φέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς αυτήν τη στιγμή ανάγκη στον γερμανικό στρατό», ανέφερε.

Μάλιστα δεν απέκλεισε να μη συνεχιστεί το πρόγραμμα, διαβεβαιώνοντας ότι «υπάρχουν κι άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, που ενδιαφέρονται να συζητήσουν μαζί μας».

Παρέμβαση των βιομηχάνων και της IG Metall

Η γερμανική βιομηχανία αποφάσισε να πάρει θέση στο θέμα του νέου μαχητικού 6ης γενιάς.

Σε κοινή παρέμβαση της πρόεδρου της Γερμανικής Ομοσπονδίας Αεροναυπηγικών και διαστημικών βιομηχανιών, Μ. Κρ. φον Χαν, μαζί με ...τον αντιπρόεδρο του συνδικάτου IG Metall, Γ. Κέρνερ, καλείται η γερμανική κυβέρνηση να αναπτύξει το δικό της μελλοντικό μαχητικό.

«Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο η γαλλική εταιρεία "Dassault" διεκδικεί ντε φάκτο την κυριαρχία στο έργο», καταγγέλλουν σε κείμενο στην εφημερίδα «Handelsblatt». Είναι «μια πρόσκληση να παραιτηθούμε σε βιομηχανικό επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να περάσει».

Η παρέμβαση της βιομηχανίας και του εργοδοτικού συνδικαλισμού έρχεται ενώ το Βερολίνο αξιολογεί την πιθανότητα να ενταχθεί στο μαχητικό 6ης γενιάς GCAP (Global Combat Air Programme), όπου συμμετέχουν Βρετανία, Ιταλία και Ιαπωνία.

Βιομήχανοι και εργοδοτικός συνδικαλισμός εκτιμούν ότι η κατασκευή δύο ανταγωνιστικών μαχητικών 6ης γενιάς στην Ευρώπη, του FCAS και ενός καθαρά γερμανικού (ή και με συμμετοχή άλλων χωρίς γαλλική επιρροή), θα αντιπροσώπευε για τη Γερμανία «μια νέα ευκαιρία». «Δεν αποσυρόμαστε από το πολυεθνικό FCAS, αλλά δημιουργούμε το δικό μας πρόγραμμα και στη συνέχεια αναζητούμε εταίρους που επιθυμούν να συμμετάσχουν», υποστηρίζουν.