ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ

Εντείνεται η σύγκρουση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δεδομένα

Σε «μετωπική σύγκρουση» εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός HΠΑ - Κίνας - ΕΕ - Βρετανίας γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση των δεδομένων, με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.ά. να εξετάζουν την επιβολή απαγορεύσεων στην πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους, σε πλατφόρμες που κατά κύριο λόγο ανήκουν σε μεγάλα αμερικανικά μονοπώλια, αλλά και να ξεκινούν μια σειρά έρευνες σχετικά με τη συμμόρφωση των εν λόγω μέσων με τις ευρωενωσιακές απαιτήσεις.

Χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς δήλωσε ότι βλέπει θετικά την επιβολή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους, μετά από σχετική εισήγηση των βουλευτών των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Αντίστοιχα σχέδια επεξεργάζεται και η κυβέρνηση της Ιρλανδίας.

«Η Ιρλανδία θα υποστηρίξει με σθένος η απόφαση για την "ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης" να ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε σημείωμα που είδε το «Bloomberg», προσθέτοντας ότι «θα λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο αν χρειαστεί».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα συνεργαστεί ενεργά με κράτη - μέλη της ΕΕ που έχουν παρόμοιες απόψεις για να εξετάσουν επιλογές εισαγωγής περιορισμών ηλικίας στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Το ιρλανδικό υπουργικό συμβούλιο εξέτασε τα παραπάνω κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποίησε χθες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει επίσης στόχους για επενδύσεις σε υποδομές ΤΝ και κυβερνοασφάλεια, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ιρλανδίας ως ψηφιακού ρυθμιστικού κόμβου.

Να σημειωθεί ότι η επιβολή ηλικιακών περιορισμών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - την οποία φέρονται να εξετάζουν τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες - θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα διαφημιστικά έσοδα εταιρειών, όπως για το Instagram και το Facebook της «Meta Platforms», το Snap και το X του Ιλον Μασκ, το TikTok και το YouTube της «Google».

Ο δε Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν δήλωσε χθες ότι η υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου από τα social media είναι «σκέτη ανοησία», αντικρούοντας ένα βασικό επιχείρημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, που υποστηρίζουν ότι τέτοιες απαγορεύσεις λογοκρίνουν την «ελευθερία του λόγου».

Ο Μακρόν συμμετέχει σε Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου προώθησε ένα όραμα για «πολυγλωσσική και ρυθμιζόμενη Τεχνητή Νοημοσύνη», που διαφέρει τόσο από την πιο «αγοροκεντρική» προσέγγιση των ΗΠΑ όσο και από το κρατικά κατευθυνόμενο κινεζικό μοντέλο.

«Το να μην έχεις ιδέα για το πώς έχει δημιουργηθεί ο αλγόριθμός τους, πώς δοκιμάζεται, εκπαιδεύεται και προς τα πού σε κατευθύνει - οι δημοκρατικές συνέπειες αυτής της μεροληψίας μπορεί να είναι τεράστιες», δήλωσε χθες ο Μακρόν στο Νέο Δελχί.

«Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου - εντάξει, εμείς είμαστε υπέρ των ελεύθερων αλγορίθμων - πλήρως διαφανών», είπε ο Μακρόν. «Η ελευθερία του λόγου είναι σκέτη ανοησία, αν κανείς δεν γνωρίζει πώς καθοδηγείται προς αυτήν τη λεγόμενη ελεύθερη έκφραση, ειδικά όταν καθοδηγείται από τη μία ρητορική μίσους στην άλλη».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Μακρόν προειδοποίησε ότι αναμένει σύγκρουση της ΕΕ με τις ΗΠΑ σχετικά με τη «ρύθμιση» των ψηφιακών υπηρεσιών από το μπλοκ.

Στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας» των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι θα αντιταχθεί σε προσπάθειες ξένων δυνάμεων «να λογοκρίνουν τον δημόσιο λόγο μας» ή «να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης».