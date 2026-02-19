ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ

Πανηγύρια Ουάσιγκτον για μεγάλες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές

Μεγάλη ικανοποίηση για επενδυτικές μπίζνες που προχωρούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας εξέφρασε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, με αφορμή τη χθεσινή επίσημη επιβεβαίωση της επανεκλογής της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι από το γιαπωνέζικο κοινοβούλιο, μετά τη μεγάλη νίκη του κόμματός της στις πρόσφατες εκλογές.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ τόνισε ότι «η τεράστια εμπορική συμφωνία μας με την Ιαπωνία μόλις ξεκίνησε» και ότι «η κλίμακα αυτών των έργων είναι τόσο μεγάλη, που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς μια πολύ ξεχωριστή λέξη, τους ΔΑΣΜΟΥΣ».

Ο δε Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χ. Λάτνικ, δήλωσε: «Η Ιαπωνία παρέχει το κεφάλαιο. Η υποδομή κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έσοδα διαρθρώνονται έτσι ώστε η Ιαπωνία να αποκομίζει κέρδη και η Αμερική να αποκτά στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, να επεκτείνει τη βιομηχανική της ικανότητα και να ενισχύσει την ενεργειακή της κυριαρχία».

Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η κατασκευή μεγάλης μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στο Οχάιο, που όταν ολοκληρωθεί εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ - ικανή να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια εκατομμύρια κατοικίες.

Μέχρι σήμερα φέρονται να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ιαπωνικοί όμιλοι όπως οι SoftBank, Toshiba και Hitachi, που συγκαταλέγονται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων ξένων επενδυτών στον τομέα της Ενέργειας στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα έχει ισχύ 9,2 γιγαβάτ, η οποία αντιστοιχεί σε παραγωγή περίπου εννέα παραδοσιακών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Ακόμα, στα έργα περιλαμβάνεται και μια εγκατάσταση εξαγωγής αργού πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, επένδυση της οποίας η αξία εκτιμάται στα 2,1 δισ. δολάρια. Το έργο θα διαχειρίζεται η Sentinel Midstream και υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει έως και 30 δισ. δολάρια σε ετήσιες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν Ουάσιγκτον και Πεκίνο, παζαρεύοντας το ύψος των εκατέρωθεν δασμών, καθώς οι ΗΠΑ αξιοποιούν και τον «εμπορικό πόλεμο» απέναντι και σε «συμμάχους» τους, στο πλαίσιο του οξυνόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα και διεκδικώντας όρους πιο ευνοϊκούς για τους αμερικανικούς μονοπωλιακούς ομίλους.

Από τη δική της πλευρά, η Τακαΐτσι είπε ότι τα έργα που έχουν σχεδιάσει οι δύο πλευρές στοχεύουν στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού μέσω συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως τα Ορυκτά, η Ενέργεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη. «Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους βασικούς στόχους της: Την προώθηση των αμοιβαίων οφελών μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης» πρόσθεσε.