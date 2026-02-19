ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Να αποσυρθεί η Κύπρος από το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει τη συμμετοχή της από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου. Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή εκθέτει τη χώρα και την εμπλέκει βαθύτερα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς, καθώς η Κύπρος και ο κυπριακός λαός που συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, της κατοχής, δεν μπορούν να νομιμοποιούν τέτοιες πρωτοβουλίες». Και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να προσδώσει στο σχήμα αυτό ευρύτερο γεωπολιτικό χαρακτήρα, θέτοντας ακόμη και ζήτημα "υποκατάστασης" του ΟΗΕ, παρά τη δήθεν αρχική αποστολή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δημιουργώντας ακόμα ένα επικίνδυνο προηγούμενο στη διαχείριση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με μορφές επικυριαρχίας και επέμβασης στα εσωτερικά χωρών και διασφάλισης στρατιωτικής παρουσίας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και το Κυπριακό».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη συμμετοχή της και τον λαό να καταδικάσει την εμπλοκή σε σχέδια που βαφτίζονται "ειρηνευτικά". Η πραγματική ειρήνη δεν οικοδομείται με συμβούλια των ισχυρών, αλλά με την πάλη των λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την κατοχή και την εκμετάλλευση αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος που γεννά μόνο πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να σταθεί και ο κυπριακός λαός, θύμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων».