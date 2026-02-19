ΗΠΑ

Θέλει την ατόλη Ντ. Γκαρσία ενόψει επίθεσης στο Ιράν

Την απόφαση της Βρετανίας να «νοικιάσει» για τα επόμενα 99 χρόνια, έναντι 101 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, που φιλοξενεί την ομώνυμη αεροπορική βάση στον Μαυρίκιο, επέκρινε χτες το βράδυ με ανάρτησή του σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτήρισε την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης «μέγα σφάλμα», προειδοποιώντας ότι δεν έπρεπε για κανένα λόγο να απολέσει την κυριαρχία στο συγκεκριμένο νησί, καθώς - όπως εκτίμησε - αν αφαιρεθεί από τις υπερπόντιες κτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα αποτελέσει «κηλίδα» για έναν μεγάλο σύμμαχο των ΗΠΑ.

Δεν έκρυψε πάντως την απώτερη σκοπιμότητά του πίσω από το ενδιαφέρον του για την ατόλη, καθώς ανέφερε ότι αν το Ιράν αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, τότε ...«θα καταστεί αναγκαία» για τις ΗΠΑ η χρήση της νήσου και του αεροδρομίου στο Φέρφορντ, της βάσης που βρίσκεται εκεί, «για να εξαλειφθεί μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς». Κατέληξε δε γράφοντας με κεφαλαία γράμματα «ΜΗ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ».