ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Χωρίς σημαντική πρόοδο και με διαφορές στα «ευαίσθητα» ζητήματα η συνέχεια στα παζάρια

Χωρίς σημαντική πρόοδο και με τις δυο πλευρές να «εξακολουθούν να διαφέρουν» σε πολλά ζητήματα ολοκληρώθηκαν χθες στη Γενεύη οιγια έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό στην

Παράλληλα το Κίεβο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ για παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και επιμένει πως «η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη εφαρμογή εντελώς ρεαλιστικών συμφωνιών».

«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Ρ. Ουμέροφ, μετά το πέρας των διήμερων διαπραγματεύσεων, που τις χαρακτήρισε «εντατικές και ουσιαστικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους Προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό».

Οι διαπραγματεύσεις «ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα», είπε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλ. Μεντίνσκι.

Οι θέσεις διαφέρουν στα «ευαίσθητα ζητήματα»

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι επεσήμανε ότι «έχει γίνει κάποια πρόοδος, όμως προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν σε "ευαίσθητα" ζητήματα, όπως το εδαφικό και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός».

Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο», όπως ισχυρίστηκε.

Βασικό σημείο διαφωνίας είναι ο έλεγχος του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), το 10% περίπου του οποίου παραμένει στα χέρια της Ουκρανίας, με τη Ρωσία να απαιτεί την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι, όπως και ο Πούτιν, ο Μεντίνσκι αρέσκεται να φιλοσοφεί για τις «ιστορικές ρίζες» του πολέμου. «Δεν έχουμε χρόνο (για όλα αυτά). Πρέπει να αποφασίσουμε και να τελειώσουμε τον πόλεμο», δήλωσε.

Ωστόσο παράλληλα ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του χθες στον ιστότοπο Axios «προειδοποίησε» ότι ο ουκρανικός λαός θα απορρίψει μια συμφωνία που προβλέπει τη μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονμπάς και την παράδοσή της στη Ρωσία. Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με το Axios, οι Αμερικανοί μεσολαβητές έχουν προτείνει οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από όσα τμήματα του Ντονμπάς κατέχουν επί του παρόντος και να επιτρέψουν στην περιοχή να γίνει μια αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Η Ουάσιγκτον φέρεται να μην έχει λάβει θέση σχετικά με το ποια χώρα θα έχει την κυριαρχία στην περιοχή.

Ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να συζητήσει την απόσυρση των στρατευμάτων, αλλά έχει ζητήσει από τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της σε αντίστοιχη απόσταση και έχει απορρίψει τον ισχυρισμό της Ρωσίας για κυριαρχία στην περιοχή.

Οπως είπε στη συνέντευξη, αν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την απλή αποχώρηση της ουκρανικής πλευράς από το Ντονμπάς, πιστεύει ότι θα απορριφθεί. Ωστόσο, αν η ενδεχόμενη συμφωνία απλώς παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στο Ντονμπάς, όπως στις δύο άλλες περιφέρειες όπου η Ρωσία κατέχει την πλειοψηφία των εδαφών τους (Χερσώνα και Ζαπορίζια), ο Ζελένσκι πιστεύει ότι ο ουκρανικός λαός θα την αποδεχόταν.

Οι ΗΠΑ πιέζουν, οι Ευρωπαίοι απουσιάζουν

Παράπονα για τη στάση της Ουάσιγκτον εξέφρασε ο Β. Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο Axios, μεταφέροντας την «εκτίμηση» των Αμερικανών διαπραγματευτών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζ. Κούσνερ, ότι η Ρωσία «επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι «συμβούλεψε» τους Γουίτκοφ και Κούσνερ να μην προσπαθήσουν να τον αναγκάσουν να «πουλήσει» ένα «όραμα ειρήνης» που ο ίδιος ο λαός του θα θεωρούσε «αποτυχημένο».

Εξάλλου, είπε, «δεν είναι δίκαιο», ο Πρόεδρος Τραμπ να συνεχίζει να καλεί δημοσίως την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την «ειρήνη». Υποστήριξε ότι, ενώ μπορεί να είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία παρά στην πολύ μεγαλύτερη Ρωσία, ο τρόπος για να επιτευχθεί μια «βιώσιμη ειρήνη» δεν είναι να «δώσει τη νίκη» στον Πούτιν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι η ευθύνη για τις παραχωρήσεις βαρύνει τον Ζελένσκι. «Ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για τακτική και όχι για απόφαση», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Παράλληλα ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η συμμετοχή της ΕΕ και της Βρετανίας στις συνομιλίες στη Γενεύη είναι «απαραίτητη» προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη «ρεαλιστικών» συμφωνιών, που θα περιλαμβάνουν όρους πιο ευνοϊκούς για τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και το Κίεβο.

ΕΕ και Βρετανία παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης, έχοντας ουσιαστικά αποκλειστεί από τις ΗΠΑ. Στο περιθώριο των συνομιλιών στη Γενεύη οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας.

Σε ό,τι αφορά στο στρατιωτικό σκέλος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυο γύροι συνομιλιών των στρατιωτικών αντιπροσωπειών στο Αμπού Ντάμπι ήταν πιο παραγωγικοί. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό για έναν μηχανισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός με τη χρήση drones, σε περίπτωση που επιτευχθεί, είπε.

Η Ρωσία από την πλευρά της απορρίπτει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός χωρίς να έχουν συμφωνηθεί τα βασικά σημεία «τερματισμού» του πολέμου, ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι επιμένουν για μια άνευ όρων εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία έχει συμφωνήσει μόνο σε μια εκεχειρία μίας ημέρας για να οργανώσει και να διεξαγάγει η Ουκρανία εθνικές εκλογές, αντί για τις 60 ημέρες που ο Ζελένσκι θεωρεί απαραίτητες.

Ολλανδοί μισθοφόροι πετούν τα F-16 στην Ουκρανία

Οι Ολλανδοί μισθοφόροι πιλότοι που χειρίζονται «δυτικά» μαχητικά αεροσκάφη που παρέχονται στις ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για «σκληρές συνέπειες», απείλησε χθες η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μ. Ζαχάροβα.

Η Ολλανδία παρείχε στο Κίεβο 24 παροπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ το τελευταίο διάστημα εντοπίστηκαν Ολλανδοί πιλότοι.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που Ολλανδοί μισθοφόροι έχουν εντοπιστεί στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας ότι η Ολλανδία εμπλέκεται όλο και πιο άμεσα στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οποιοιδήποτε ξένοι ειδικοί συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι, ανεξάρτητα από το πώς σχηματοποιείται η παρουσία τους στην Ουκρανία», ξεκαθάρισε.