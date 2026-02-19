ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

«Συμβούλιο Ειρήνης» για διαιώνιση της ισραηλινής κατοχής

Η πρώτη συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου της Ειρήνης» για τη Γάζα, δηλαδή για τη μετατροπή της περιοχής σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ - Ισραήλ, πραγματοποιείται σήμερα.

Παρά την απουσία ή απροθυμία ισχυρών χωρών της Ευρώπης (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία κ.α.) χώρες της ΕΕ όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος επιλέγουν να δώσουν «παρών» από τη θέση του «παρατηρητή». Στη σύνοδο που συγκαλεί στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τράμπ θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κατάρ, Ιορδανία, Τουρκία, Κουβέιτ, αλλά και από άλλες χώρες όπως Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία. Με αφορμή τη συνεδρίαση αυτή, πάντως, το Βατικανό ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην παρούσα φάση.

Με αφορμή τη συνεδρίαση η Χαμάς σε ανακοίνωσή της ζήτησε από τις χώρες που συμμετέχουν να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τις συνεχείς επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Ζητάμε από το Συμβούλιο Ειρήνης στη συνάντησή του να λάβει σοβαρή δράση και να υποχρεώσει το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη να σταματήσει τις παραβιάσεις στη Γάζα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, όπως επίσης οι δολοφονίες, ο εκτοπισμός, η πολιορκία και η λιμοκτονία», ανέφερε η ανακοίνωση της οργάνωσης.

Οχι στην προσάρτηση της Παλαιστίνης από 85 χώρες

Στον «αντίποδα» αυτής της συνεδρίασης, χτες, οι διπλωματικές αποστολές 85 χωρών - μελών του ΟΗΕ στην έδρα του οργανισμού στη Ν. Υόρκη εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας τις πρόσφατες αποφάσεις του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου σε βάρος των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Οχθης, που συνιστούν ντε φάκτο προσάρτηση.

Μεταξύ των 85 χωρών φέρεται πως είναι τέσσερα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα), η διπλωματική αποστολή της ΕΕ στον ΟΗΕ, ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, αλλά και χώρες όπως: Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία, Ιορδανία κ.ά.

Μεθοδεύουν τον διωγμό των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, σε εκδήλωση που έκανε το κόμμα του («Θρησκευτικός Σιωνισμός») σε έναν αμπελώνα εποίκων κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης, ζήτησε «να ενθαρρυνθεί» ο διωγμός των Παλαιστινίων της Γάζας και της Δυτικής Οχθης, κάνοντας λόγο για... «μετανάστευση». Δεν έκρυψε πως απώτερος στόχος είναι η αποτροπή με κάθε τρόπο κάθε ρεαλιστικής πιθανότητας για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον, τονίζοντας: «Θα εξαλείψουμε την ιδέα ενός αραβικού, τρομοκρατικού κράτους... Θα ακυρώσουμε επιτέλους επισήμως και ουσιαστικά τις καταραμένες συμφωνίες του Οσλο και θα ακολουθήσουμε την οδό προς την κυριαρχία, ενώ θα ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση τόσο από τη Γάζα όσο και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια... Δεν υπάρχει άλλη μακροπρόθεσμη λύση».

Το ίδιο διάστημα, η βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» αποκάλυψε σχέδια των ΗΠΑ να στρατολογήσουν μέλη ένοπλων συμμοριών στη Λωρίδα της Γάζας που συνεργάζονται με το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου. Η εφημερίδα επικαλούμενη «πολλούς Δυτικούς αξιωματούχους» τονίζει πως τα σχέδια αυτά καταστρώνονται με τη συμμετοχή και συναίνεση του Ισραήλ και πως στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μία δήθεν «αστυνομική» δύναμη κατά της Χαμάς με ραχοκοκαλιά εγκληματίες και μέλη συμμοριών. Κάποιες αντιδράσεις ωστόσο φαίνεται πως έχουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που θεωρούν πως μία τέτοια «δύναμη» θα μπορούσε να λειτουργήσει σε βάθος χρόνου αρνητικά, υποστηρίζοντας πως η (δήθεν) «ειρηνευτική διαδικασία» του Προέδρου Τραμπ στη Γάζα «δεν θα μπορεί να λειτουργήσει δίχως αξιόπιστους εταίρους στον τομέα της ασφάλειας». Η βρετανική εφημερίδα επισημαίνει επίσης πως ανάμεσα στις ένοπλες συμμορίες που συνεργάζονται με το Ισραήλ και σχεδιάζεται να υποδυθούν το ρόλο «αστυνομικής δύναμης» είναι και τζιχαντιστές που έχουν δηλώσει πίστη στο... «Ισλαμικό Κράτος».