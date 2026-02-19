ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κυβερνοεπίθεση στον σιδηρόδρομο

Σε κυβερνοεπίθεση αποδίδονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν χθες και προχθές στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της DB, επρόκειτο για επίθεση DDoS (Distributed Denial of Service) με στόχο τα συστήματα πληροφορικής, η οποία προκάλεσε επί ώρες εκτεταμένα προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών δρομολογίων και στην αγορά εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων DB Navigator και bahn.de., οι οποίες εμφανίζονταν στους χρήστες ως «εκτός σύνδεσης».

Η DB ανακοίνωσε ακόμα ότι η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της είχε αποκατασταθεί χθες το μεσημέρι, και πως η επίθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.