ΓΑΛΛΙΑ - ΙΝΔΙΑ

Ανακήρυξη «ειδικής παγκόσμιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης»

Τη διαμόρφωση των διμερών σχέσεων Ινδίας - Γαλλίας σε «ειδική παγκόσμια στρατηγική εταιρική σχέση» ανακοίνωσαν ο Ινδός πρωθυπουργός Ν. Μόντι και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν.

Οι επαφές του Μακρόν, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του στην Ινδία, ξεκίνησαν προχτές στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, τη Μουμπάι, από όπου μαζί με τον Μόντι εγκαινίασαν διαδικτυακά την πρώτη γραμμή πλήρους συναρμολόγησης ελικοπτέρου που θα λειτουργεί στην Ινδία, ως συνεργασία των κολοσσών «Tata» και «Airbus».

Ο Μόντι δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το 2026 θα αποτελέσει «σημείο καμπής» στις σχέσεις Ινδίας - ΕΕ, ενώ πρόσθεσε ότι η εμπορική συμφωνία που επικύρωσαν πρόσφατα οι Βρυξέλλες και το Νέο Δελχί θα επιταχύνει και τους δεσμούς ειδικά ανάμεσα σε Ινδία και Γαλλία, θα τονώσει το μεταξύ τους εμπόριο και τις εκατέρωθεν επενδύσεις, ξεχωρίζοντας ως τομείς κοινής δράσης αυτούς των Κρίσιμων Ορυκτών, της Βιοτεχνολογίας και των Προηγμένων Υλικών.

Ο δε Μακρόν υποστήριξε ότι οι διμερείς σχέσεις βασίζονται «στην εμπιστοσύνη και τις κοινές φιλοδοξίες», χαρακτηρίζοντας τη χώρα του «έμπιστο σύμμαχο» της Ινδίας. Πρόσθεσε ότι «τα δύο έθνη μοιράζονται ένα κοινό όραμα σε τομείς όπως το Διάστημα, η αεροναυπηγική, οι σιδηρόδρομοι, η ηλιακή ενέργεια, οι υποδομές, οι καινοτόμες βιομηχανίες και η τεχνολογία».

Σε Κοινή Δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο ηγέτες επαναλαμβάνουν την «προθυμία να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), αναγνωρίζοντας τις μετασχηματιστικές δυνατότητές του να αναδιαμορφώσει και να προωθήσει το παγκόσμιο εμπόριο, τη συνδεσιμότητα και την ευημερία». Ενθάρρυναν μάλιστα ειδικά τη διοργάνωση της πρώτης υπουργικής συνόδου για τον IMEC, η οποία ετοιμάζεται μέσα στο 2026, «προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης Μακρόν, μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε και ο 6ος «Ετήσιος Αμυντικός Διάλογος», όπου οι δύο πλευρές ανανέωσαν για μία ακόμα δεκαετία τη διμερή «Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας», αποφασίζοντας π.χ. την αμοιβαία ανάπτυξη αξιωματικών κάθε πλευράς στις εγκαταστάσεις της άλλης.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση εξετάστηκαν και ειδικότερα οι όροι πώλησης δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» στην Ινδία. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, το Νέο Δελχί ζήτησε μεταξύ άλλων να ενισχυθεί μέρος της «εγχώριας παραγωγής» των «Rafale», αλλά και να επεκταθούν οι εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής του μαχητικού αεροσκάφους στην ινδική επικράτεια.

Οπως προβλέπει συμφωνία που έκλεισαν τον περασμένο Ιούνη η γαλλική «Dassault Aviation» και η ινδική «Tata Advanced Systems», τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσει η κατασκευή ατράκτων για το αεροσκάφος, σε εργοστάσιο στην ινδική πολιτεία Χιντεραμπάντ.