ΙΝΔΙΑ

Επίσκεψη Μακρόν με μεγάλη επιχειρηματική αποστολή

«Σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, η ινδο-γαλλική εταιρική σχέση είναι μια δύναμη σταθερότητας», υποστήριξε ο Ινδός πρωθυπουργός Ν. Μόντι χτες στη Μουμπάι, δίπλα στον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν, που αύριο ολοκληρώνει τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, συνοδευόμενος από μεγάλη επιχειρηματική αποστολή.

Χτες οι δύο ηγέτες εγκαινίασαν την πρώτη γραμμή πλήρους συναρμολόγησης ελικοπτέρου που θα λειτουργεί στο εξής στην Ινδία, στην πολιτεία Καρνατάκα, μετά από συνεργασία του ινδικού κολοσσού «Tata» και του ευρωπαϊκού «Airbus».

Ακόμα, σήμαναν την έναρξη του «Ινδο-Γαλλικού Ετους Καινοτομίας».

Επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι οι διμερείς επαφές θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πλαίσιο του «Οδικού Χάρτη με ορίζοντα το 2047», αλλά και θα ασχολούνταν με τις εξελίξεις σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ινδικά ΜΜΕ μετέδιδαν χτες ότι «τα βασικά αποτελέσματα των διμερών συνομιλιών περιλαμβάνουν τροποποίηση της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», αλλά και «συμφωνία για αμοιβαία ανάπτυξη Ενόπλων Δυνάμεων» της μίας χώρας στην άλλη.

Στην ατζέντα ξεχωρίζει και η αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» που το ινδικό υπουργικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει.

Μεταξύ 2020 - 2024 το μεγαλύτερο ποσοστό των γαλλικών εξαγωγών όπλων αφορούσε πωλήσεις στην Ινδία, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου SIPRI.