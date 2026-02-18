ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΕΕ

Αναζητούν εναλλακτική για τα αμερικανικά συστήματα Visa - Mastercard

Εναλλακτική απέναντι στο αμερικανικό σύστημα πληρωμών με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες αναζητούν οι Βρετανοί τραπεζίτες, εκφράζοντας «ανησυχίες» για το ενδεχόμενο αμερικανικής «εμπλοκής» στο φόντο των τεταμένων ευρωατλαντικών σχέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», ο Βιμ Μαρού, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Barclays, συγκαλεί αύριο σύσκεψη τραπεζιτών και μεγαλοεπενδυτών στο City του Λονδίνου για να βολιδοσκοπήσει ποιοι και πώς θα μπορούσαν να αναλάβουν το κόστος της δημιουργίας μιας νέας βρετανικής εταιρείας πληρωμών, εναλλακτικής στα αμερικανικά συστήματα Visa και Mastercard, που θα εξασφαλίσει την ομαλή κίνηση της βρετανικής οικονομίας σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής ή τραπεζικής «καταιγίδας» από τις ΗΠΑ.

Οι χρηματοδότες του City θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της νομικής δομής, των σχεδίων ηγεσίας και των μελλοντικών μοντέλων χρηματοδότησης ενός νέου συστήματος πληρωμών, που θα ονομάζεται πιθανώς «DeliveryCo».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να αναπτύξει σχέδια υποδομής, τα οποία θα παραδοθούν στην ομάδα επενδυτών το 2027, με την προοπτική το νέο βρετανικό σύστημα πληρωμών να είναι έτοιμο μέχρι το 2030.

Σε έκθεση που εξέδωσε πέρυσι η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Συστήματος Πληρωμών επισημαίνεται ότι το 95% των συναλλαγών με κάρτες πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων πληρωμών που ανήκουν στις Mastercard και Visa.

Η κυριαρχία αυτών των εταιρειών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς η χρήση μετρητών στη χώρα συνεχώς μειώνεται, ενώ φουντώνει η αίσθηση της απειλής και πιθανών «ανακατατάξεων» μετά την όξυνση των αντιθέσεων εντός του ευρωατλαντικού μπλοκ.

Τραπεζικό στέλεχος μιλώντας στον «Guardian» εξήγησε ότι σε περίπτωση που για κάποιον λόγο στις ΗΠΑ αποφασίσουν να διακόψουν τις υπηρεσίες τους στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις άυλες συναλλαγές θα πάνε «πίσω στη δεκαετία του 1950», περίοδο κατά την οποία σχεδόν όλες οι συναλλαγές γίνονταν με «ζεστό χρήμα» και οι επιχειρήσεις εξαρτούνταν από τα μετρητά. Ο ίδιος τόνισε ότι πλέον «είναι φυσικό να χρειαζόμαστε ανεξάρτητο, κυρίαρχο σύστημα πληρωμών».

Εξάλλου υπάρχει ήδη το προηγούμενο με την επιβολή «δυτικών» κυρώσεων τα προηγούμενα χρόνια κατά της Ρωσίας, όπου μέχρι τότε το 60% των επιχειρήσεων εκεί εξαρτούσε τις πληρωμές από τις αμερικανικές Visa και Mastercard.

Ανάλογες σκέψεις γίνονται και στην ΕΕ, με την προεδρεύουσα της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Αουρόρ Λαλούκ, να προειδοποιεί πως «επείγον ζήτημα είναι και το σύστημα πληρωμών μας» με Visa και Mastercard, αφού «ο Τραμπ μπορεί να τα διακόψει όλα!».

Αύξηση της ανεργίας στη Βρετανία

Σε αυτό το φόντο, ανακοινώθηκε χτες και επίσημα από τη βρετανική Στατιστική Υπηρεσία ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 η ανεργία στη Βρετανία έφτασε στο 5,2%, ποσοστό που θεωρείται το υψηλότερο των τελευταίων πέντε ετών.

Καταγράφηκε επίσης επιβράδυνση της αύξησης των μισθών.

Η τακτική αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε στο 3,4%, που θεωρείται επίσης το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας στις τελευταίες της προβλέψεις ανέφερε πως την ερχόμενη άνοιξη η ανεργία μπορεί να φτάσει στο 5,3%, ενώ μείωσε την πρόβλεψη της αναιμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης για το 2026 στο 0,9%, από 1,2%.