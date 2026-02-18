ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Εν μέσω απειλών ολοκληρώθηκε ο β' γύρος συνομιλιών

© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Στο φόντο έντασης που προκαλούν η αυξημένη προετοιμασία και οι απειλές των ΗΠΑ για «στρατιωτική δράση» κατά του Ιράν, ολοκληρώθηκε, χτες νωρίς το απόγευμα, ο δεύτερος γύρος έμμεσων συνομιλιώνκαιαξιωματούχων στο προξενείο του Ομάν στη Γενεύη της Ελβετίας.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) και ολοκληρώθηκαν μετά από περίπου τέσσερις ώρες.

Οπως είχε συμβεί στον πρώτο γύρο διαπραγμάτευσης στις 6/2, οι συνομιλίες ήταν και αυτή τη φορά έμμεσες, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ μπιν Χάμαντ αλ Μπουσάιντι, στον ρόλο του βασικού μεσολαβητή ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ με επικεφαλής τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και του Ιράν με επικεφαλής τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με την αποχώρηση των δύο αντιπροσωπειών δίχως να γίνουν άμεσα δηλώσεις σε δημοσιογράφους.

Αραγτσί: Σημειώθηκε πρόοδος... αλλά δεν είναι κοντά μία συμφωνία

Στη συνέχεια όμως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προέβη πρώτος σε δηλώσεις, αναφέροντας ότι «η πρόοδος που σημειώθηκε» στις συνομιλίες δεν σημαίνει πως θα επιτευχθεί σύντομα μία συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα - κάτι που προηγούμενα ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαήλ Μπαγκαεΐ το είχε συναρτήσει με την άρση δυτικών και διεθνών κυρώσεων.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε επίσης πως «έχει αρχίσει ένα μονοπάτι για μία συμφωνία» και πως οι δύο πλευρές έχουν «θέματα να δουλέψουν». Κάνοντας μία σύγκριση με τον πρώτο γύρο, ο Αραγτσί ανέφερε πως ήταν «πολύ σοβαρές συζητήσεις και υπήρχε μία εποικοδομητική ατμόσφαιρα κατά την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις...». Τόνισε δε πως «συζητήθηκαν ιδέες και ήρθαμε σε ορισμένες συμφωνίες και ορισμένες βασικές αρχές. Και στη βάση αυτών των αρχών τελικά θα συντάξουμε ένα έγγραφο».

Ακολούθησε ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην πλατφόρμα «Χ», όπου εκτίμησε πως καταγράφηκε «καλή πρόοδος» στις έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν εκτιμώντας πως βρέθηκε κάποιο «κοινό έδαφος σε στόχους και σχετικά τεχνικά ζητήματα». Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αν και προειδοποίησε πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά».

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν γραπτές σημειώσεις σχετικά με πυρηνικά ζητήματα, έχοντας στο πλευρό τους τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε πυρηνικά, νομικά και οικονομικά θέματα.

Το καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera» εκτίμησε πως δεν φάνηκε να σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες, κρίνοντας μεταξύ άλλων από τον σχετικά σύντομο χρόνο πραγματοποίησής του. Χαρακτήρισε δε ανησυχητικά τα σημάδια των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τα χτεσινά ναυτικά γυμνάσια των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε χτες για αρκετές ώρες από την ιρανική πλευρά για λόγους ασφαλείας, επειδή στα γυμνάσια έγινε χρήση αληθινών πυρών.

Ανταλλαγή απειλών Τραμπ - Χαμενεΐ

Μερικές ώρες πριν την πραγματοποίηση του δεύτερου γύρου είχαν προηγηθεί δηλώσεις ανώτατων αξιωματούχων αμφοτέρων χωρών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ αργά προχτές βράδυ επανέλαβε τις απειλές έναντι του Ιράν, φοβερίζοντάς το με «συνέπειες, αν δεν κλείσει συμφωνία». Ο ίδιος υποστήριξε πως θα συμμετείχε «έμμεσα» στις συνομιλίες με το Ιράν και «θα είναι πολύ σημαντικές». Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την εκτίμηση πως η Τεχεράνη «επιθυμεί μία συμφωνία», θεωρώντας πως οι Ιρανοί «δεν θέλουν τις συνέπειες του να μην επιτευχθεί συμφωνία».

Την Τρίτη το πρωί ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας σε διαδήλωση απάντησε στις πολεμοκάπηλες απειλές του Προέδρου Τραμπ, λέγοντας πως η καλύτερη απάντηση σε ένα αεροπλανοφόρο είναι «το όπλο που θα το στείλει στον πάτο της θάλασσας».

Αναφερόμενος στις συχνές αναφορές του Προέδρου Τραμπ πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απάντησε πως ο ισχυρότερος στρατός «μπορεί ενίοτε να χτυπηθεί τόσο σκληρά που δεν θα μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του...». Υπενθύμισε επίσης ότι «επί 47 χρόνια οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταστρέψουν το Ιράν και απέτυχαν». Προέβλεψε πως οι ΗΠΑ «δεν θα τα καταφέρουν στο μέλλον».

Χτες, στην Τεχεράνη και τις πρωτεύουσες μεγάλων επαρχιών του Ιράν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής των πολλών χιλιάδων πολιτών που σκοτώθηκαν στις αρχές Γενάρη κατά τις συγκρούσεις διαδηλωτών, αστυνομικών και προβοκατόρων και τα σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις που σημειώθηκαν στο φόντο της καπιταλιστικής κρίσης που πλήττει εδώ και καιρό το Ιράν, απόρροια των δυτικών και διεθνών κυρώσεων αλλά και της αντιλαϊκής διαχείρισης από το θεοκρατικό καθεστώς.