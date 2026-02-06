ΙΡΑΝ - ΗΠΑ

Παζάρια στο Ομάν υπό τις στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ

Με φόντο το ρευστό περιβάλλον και τις απειλητικές στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ (σε συντονισμό με το Ισραήλ) αναμένονται σήμερα, μετά τις 10.00 τοπική ώρα (εκτός απροόπτου) στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στον Αμερικανό απεσταλμένοκαι τον ειδικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου και γαμπρό του Τραμπ,από τη μία, και στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικώνκαι άλλους Ιρανούς διπλωμάτες από την άλλη.

Οι συνομιλίες γίνονται ενώ κλιμακώνονται οι πιέσεις για ικανοποίηση απαιτήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως ο εκμηδενισμός του εμπλουτισμού ουρανίου επί ιρανικού εδάφους, ο περιορισμός του ιρανικού βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος και η μείωση της ιρανικής υποστήριξης σε σιιτικές οργανώσεις και κινήματα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Συνομιλίες σε πλαίσιο συμβιβασμού

Σε ρεπορτάζ του καταριανού τηλεοπτικού δικτύου «Al Jazeera» αναφέρεται ότι μεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο έχουν παρουσιάσει στις δύο πλευρές ένα πλαίσιο αρχών για την πραγματοποίηση των έμμεσων συνομιλιών, το οποίο επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί. Μεταξύ των αρχών του πλαισίου συζήτησης φέρεται ότι είναι αυτές που έχουν να κάνουν με την πρόταση για σημαντική μείωση του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, πιθανούς περιορισμούς στη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και τον εξοπλισμό των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας φέρεται να δεσμεύει το Ιράν να μην εμπλουτίζει ουράνιο για τρία χρόνια και ότι μετά θα συμφωνήσει σε περαιτέρω περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου κάτω του 1,5%. Τα σημερινά αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο (εκτιμώνται σε περίπου 440 κιλά) θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα.

Επίσης οι μεσολαβητές προτείνουν να ανοίξει δρόμος για την επίτευξη ενός «συμφώνου μη επίθεσης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ιρανοί αξιωματούχοι μιλώντας σε δημοσιογράφους του «Al Jazeera» στην Τεχεράνη δεν εμφανίζονταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών, καθώς ορισμένοι εκτιμούσαν ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν διαπραγμάτευση αλλά επιβολή των συμφερόντων τους σε βάρος άλλων χωρών, ώστε «να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο».

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σχολίασε ότι είναι «κρίσιμο» και για το Ιράν και για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε μια «ειρηνική και συγκροτημένη» διευθέτηση.

Την ίδια ώρα ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών, Λίου Μπιν, έκανε λόγο για «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να κάνει ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας» και δήλωνε πως το Πεκίνο αντιτίθεται σε κάθε απειλή για χρήση βίας ή άσκηση πίεσης μέσω κυρώσεων.

Από την άλλη ο Τζον Μπόλντον, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στην πρώτη θητεία του Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ (μέχρι να αποπεμφθεί, το 2019, λόγω διαφωνιών), εκτίμησε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και ότι οι συνομιλίες στη Μουσκάτ είναι απλά «σπατάλη οξυγόνου».

Στον «χορό» των δηλώσεων και εκτιμήσεων για την ένταση ΗΠΑ - Ιράν μπήκε χτες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που εξέφρασε από το Κατάρ «ανησυχία» για περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και πιθανότητα σύγκρουσης. Κάλεσε δε το Ιράν να σταματήσει «την επιθετικότητα» και να ξεκινήσει συνομιλίες, διαβεβαιώνοντας πως η Γερμανία θα κάνει ό,τι μπορεί «για να αποκλιμακώσει» την κατάσταση.

Τόσο οι συγκεκριμένες όσο και προηγούμενες δηλώσεις του Μετς προκάλεσαν τα δηκτικά σχόλια του Ιρανού ΥΠΕΞ Αραγτσί, ο οποίος ανέφερε ότι οι θέσεις του Γερμανού καγκελάριου έναντι της Τεχεράνης «είναι αφελείς και κακόγουστες». Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι στο μέλλον η Γερμανία θα αποκτήσει μια «πιο ώριμη και πιο έντιμη πολιτική ηγεσία», τονίζοντας: «Τον περασμένο Σεπτέμβρη, στη Νέα Υόρκη, κατόπιν επιμονής του Μερτς οι χώρες Ε3 (σ.σ. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) τερμάτισαν τον ρόλο τους στη διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ έναντι του Ιράν. Τώρα ο Μερτς παρακαλά να επανέλθουν αυτές οι ίδιες διαπραγματεύσεις... Οταν το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 1.000 Ιρανούς τον Ιούνη του 2025, ο Μερτς εξέφρασε ενθουσιασμό. Επιπλέον ο Μερτς έχει ονειρευτεί δημόσια ότι το Ιράν υποτίθεται πως απέχει βδομάδες από την κατάρρευση».

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν επίσης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει «σκληρές προσπάθειες» για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Κατάληψη δύο τάνκερ από τους Ιρανούς

Χτες οι ιρανικές αρχές κατέλαβαν δύο ξένα πετρελαιοφόρα ενώ έπλεαν στον Περσικό Κόλπο. Δεν έγινε άμεσα γνωστό υπό τη σημαία ποιας χώρας ταξίδευαν τα δεξαμενόπλοια, ούτε η ονομασία τους. Ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», στρατηγός Χεϊντάρ Χονοριάν Μοτζαράντ, δήλωσε πως τα τάνκερ μετέφεραν περίπου 1 εκατ. λίτρα πετρελαίου (και ντίζελ), κατελήφθησαν κοντά στη νήσο Φαρσί και από εκεί οδηγήθηκαν στο λιμάνι Μπουσέρ.

Απεργία πείνας από Ιρανή ακτιβίστρια

Η Ιρανή ακτιβίστρια Νάργκες Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2023, η οποία βρίσκεται φυλακισμένη από τον Δεκέμβρη, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διεκδικήσει το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειάς της στο Παρίσι, Σιρίν Αρντακανί. Η Αρντακανί ανέφερε ότι η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της Μοχαμαντί με την οικογένειά της ήταν στις 14 Δεκέμβρη, και ότι ενημερώθηκαν για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο.