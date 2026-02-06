ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

«Για τις διαφορές μας με τις ΗΠΑ εργαζόμαστε με προσπάθεια και σεβασμό»

Συνεχίζει τις επαφές της με εκπροσώπους ενεργειακών κολοσσών που ενδιαφέρονται για τον μεγάλο φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας η σοσιαλδημοκράτισσα προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία προχτές υποδέχτηκε ηγετικά στελέχη του ισπανικού ομίλου «Repsol» και του γαλλικού ομίλου «Maurel & Prom». Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι συναντήσεις είχαν στόχο «να ενισχυθεί η ενεργειακή εθνική κυριαρχία της χώρας, με σεβασμό και αμοιβαία επωφελή συνεργασία», αλλά και «να εδραιωθούν στρατηγικές συμμαχίες που ενισχύουν την ενεργειακή παραγωγική δυναμικότητα της χώρας». Να σημειωθεί ότι και οι δύο συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ήδη επενδυτική δράση στη Βενεζουέλα.

Στο μεταξύ, έναν μήνα μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή Μαδούρο, η Ροντρίγκες έσπευσε να επισημάνει ξανά ότι η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ φουντώνει αμείωτα. «Οι διαφορές με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αξιολογηθούν με διπλωματικά μέσα, με πολιτικό διάλογο» και όχι με «παρεμβατικές» ενέργειες, είπε. Επανερχόμενη δε στην πρόσφατη συνάντησή της με την επιτετραμμένη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο Καράκας, ανέφερε ότι «είχαμε μια ειλικρινή συνομιλία» αλλά και ότι «ο σεβασμός δεν αφαιρεί τίποτα από κανέναν».

Την ίδια ώρα, ως νέα ένδειξη της εντεινόμενης συνεργασίας μεταξύ της Ροντρίγκες και των ΗΠΑ προβάλλεται η σύλληψη του επιχειρηματία Αλεξ Σάαμπ, μέχρι πρότινος υπουργού Βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λατινοαμερικανικών και άλλων διεθνών ΜΜΕ, ο 54χρονος με καταγωγή από την Κολομβία και τον Λίβανο συνελήφθη προχτές τα ξημερώματα, σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού οι μυστικές υπηρεσίες της Βενεζουέλας και το αμερικανικό FBI. Οι ίδιες πηγές φέρουν τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την απέλαση του Σάαμπ στις ΗΠΑ, όπου κρατούνταν μέχρι το 2023, κατηγορούμενος για δωροδοκία, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα. Πριν περίπου δυο βδομάδες ο Σάαμπ «απομακρύνθηκε» από επικεφαλής του χαρτοφυλακίου της Βιομηχανίας και φερόταν έτοιμος να αναλάβει «νέα καθήκοντα». Θεωρούνταν για χρόνια «πρόσωπο - κλειδί» των «τσαβιστών» στο εξωτερικό και είχε πρωτοστατήσει για ενίσχυση της συνεργασίας του Καράκας με την Τεχεράνη, την Αγκυρα κ.λπ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επικρίνοντας τις αντιδράσεις του Πεκίνου για τις πρόσφατες δικαστικές ακυρώσεις των συμβολαίων με τα οποία η διαχείριση σημαντικών λιμανιών στη Διώρυγα είχε «περιέλθει» σε κινεζικές εταιρείες, αντέδρασε «έντονα», δηλώνοντας ότι στη χώρα του λειτουργούν οι θεσμοί της δημοκρατίας και η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις - αν και προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, όπως πρόσθεσε - αλλά και ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα ανακοινώσει νεότερα μέτρα.