ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Περικοπές εργαζομένων στα κρατικά ταχυδρομεία

Ο κρατικός ταχυδρομικός φορέας της Φινλανδίας, Posti, θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του κατά 121 υπαλλήλους μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων για «αναδιαρθρώσεις» σε ολόκληρη την εταιρεία, με στόχο τη μείωση του «κόστους» για το καπιταλιστικό κράτος και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Οι μειώσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, των σημείων λιανικής πώλησης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Πέντε ταχυδρομεία που διαχειρίζεται η Posti θα μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συνεργαζόμενες εταιρείες, άλλα σημεία εξυπηρέτησης της Posti ή δίκτυα ταχυδρομικών θυρίδων δεμάτων τον Μάρτη και τον Απρίλη του 2026.

Παράλληλα με τις αλλαγές στο λιανικό εμπόριο, η Posti θα αυξήσει τον αυτοματισμό στο ταχυδρομικό κέντρο της στο Ελσίνκι. Η εταιρεία δήλωσε ότι η μεγαλύτερη μεμονωμένη μείωση προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σε αυτήν την εγκατάσταση, όπου οι διαδικασίες διαλογής θα βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Να σημειωθεί δε ότι η ανεργία στη Φινλανδία αυξήθηκε στο 10,7% τον Δεκέμβρη του 2025, σηματοδοτώντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2009, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Φινλανδίας στα τέλη Γενάρη.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 51.000 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 277.000. Η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στα άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 22,9%. Το μερίδιό τους στο συνολικό εργατικό δυναμικό έφτασε το 19,5%.

Η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε σημαντικά. Ο αριθμός όσων είναι άνεργοι για τουλάχιστον ένα έτος αυξήθηκε σε 138.000, 28.000 περισσότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος.