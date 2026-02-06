ΗΠΑ

Μείωση πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

Στην απομάκρυνση 700 πρακτόρων της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας «Μετανάστευσης και Τελωνείων», ICE, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές στην Μινεσότα των ΗΠΑ με απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την κατακραυγή που προκαλούν οι θάνατοι των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Νικόλ Γκουντ και Αλεξ Πρέτι από πυρά μασκοφόρων της ICE.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον λεγόμενο «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, που έχει σταλεί στην πολιτεία για να επιτύχει αποκλιμάκωση της έντασης και των συνεχιζόμενων αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Στην πολιτεία, ωστόσο, παραμένουν περίπου 2.000 άλλοι πράκτορες εκ των οποίων οι περισσότεροι στις πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πολ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε πως το τελευταίο δίμηνο οι πράκτορες έχουν συλλάβει περίπου 3.000 παράτυπους μετανάστες στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Το ίδιο διάστημα, η κυβέρνηση Τραμπ μελετά (σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας WSJ) τη διευκόλυνση των απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων προς όφελος μονοπωλίων και ιδιωτικών εταιρειών που αναπληρώνουν τις χαμένες υπηρεσίες τους.

Στα κυβερνητικά σχέδια είναι οι απολύσεις άλλων 5.000 δημοσίων υπαλλήλων πέρα από τις πολλές δεκάδες χιλιάδες απολύσεις άλλων που έγιναν κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του Αμερικανού Προέδρου.