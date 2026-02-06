ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ενδείξεις για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού

Προθέσεις αναζωπύρωσης των καταιγιστικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας μαρτυρούν οι καθημερινές επιθέσεις στην περιοχή που εξαπολύει ο ισραηλινός κατοχικός στρατός μετά το νέο μακελειό σε βάρος αμάχων την Τετάρτη, 4/2, κατά το οποίο (σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό) σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άνθρωποι.

Χτες, από ισραηλινά πυρά αναφέρθηκε ο θάνατος ενός ακόμη Παλαιστίνιου στη νότια πόλη Χαν Γιούνις και ο τραυματισμός μίας 28χρονης.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα χτες κατηγόρησε το Ισραήλ πως προσπαθεί να υπονομεύσει την εύθραυστη συμφωνία «εκεχειρίας», που παραβιάζεται από τις καθημερινές χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία της 10ης Οκτώβρη πάνω από 1.520 φορές, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 556 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό πάνω από 1.500 άλλων. Τονίζει επίσης πως το 99% των θυμάτων είναι γυναίκες, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι.

Σε ό,τι αφορά τη διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα, καταγράφηκε από τις 10 Οκτώβρη 2025 η διέλευση 29.603 φορτηγών με βοήθεια, εμπορεύματα και καύσιμα από τις υποτιθέμενες 69.000 διελεύσεις που προέβλεπε το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για την «εκεχειρία» και «ανοικοδόμηση» στη Γάζα. Με άλλα λόγια, οι διελεύσεις αφορούν το 43% του αριθμού των φορτηγών με βοήθεια και μόλις το 14% των καυσίμων που θα έπρεπε να περνά στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να καλύψει τις βασικές ανάγκες ενός πληθυσμού περίπου 2 εκατ. ανθρώπων.

Το ίδιο 24ωρο, η ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» μετέφερε πληροφορίες πως ο στρατός ετοιμάζεται για την «πιθανότητα» ανάφλεξης των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας με πρόσχημα την «ανάκτηση ισχύος» της Χαμάς και «σχέδια» για «επιθέσεις σε Ισραηλινούς αξιωματικούς». Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, αναφέρει πως θα γίνουν «ρουτίνα» οι «σποραδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» στη Γάζα «τα επόμενα χρόνια», ώστε να υπονομευτεί κάθε πιθανότητα και δυνατότητα η Χαμάς να ανακτήσει τις προηγούμενες δυνατότητές της.

Αθωώθηκαν ακτιβιστές της «Palestine Action»

Εξι Βρετανοί φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές αθωώθηκαν ομόφωνα την Τετάρτη από το δικαστήριο Γούλγουιτς Κράουν του Λονδίνου, καθώς έκρινε αβάσιμη την κατηγορία της διακεκριμένης διάρρηξης (που επέσειε έως ισόβια κάθειρξη) κατά την επιδρομή που έκαναν το 2024 στο εργοστάσιο της ισραηλινής αμυντικής εταιρείας «Elbit».

Το σώμα των ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε ετυμηγορία ούτε για τις κατηγορίες της πρόκλησης εγκληματικής ζημιάς, ούτε για την κατηγορία της βίαιης διατάραξης.

Οι πέντε από τους έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ ο έκτος, Σάμιουελ Κόρνερ, παρέμεινε υπό κράτηση επειδή είχε εκτός των άλλων κατηγορηθεί και για επίθεση σε αστυνομικό.

Οι έξι ήταν μέλη της (εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο) οργάνωσης «Palestine Action». Συμμετείχαν σε επίθεση στις εγκαταστάσεις της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας «Elbit Systems UK» στο Μπρίστολ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου 2024.Οι έξι ακτιβιστές είναι ηλικίας 21, 22, 23, 29, 30 και 31 ετών.

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας δίκης για τις κατηγορίες στις οποίες δεν υπήρξε ετυμηγορία, με την επόμενη ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φλεβάρη.