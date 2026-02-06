Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές του Πακιστάν!

Την ολόπλευρη συμπαράστασή του στους κομμουνιστές του Πακιστάν εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την επιχείρηση αστυνομικής καταστολής, συλλήψεων και τρομοκράτησης σε συγκέντρωση που οργάνωσε το ΚΚ Πακιστάν μαζί με άλλες οργανώσεις στις 3 Φλεβάρη στο Καράτσι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη μαζική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, τις παρενοχλήσεις και τις προσαγωγές σε βάρος στελεχών του ΚΚ Πακιστάν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που διοργάνωσε μαζί με άλλες οργανώσεις που συσπειρώνονται στην "Αριστερή Λαϊκή Συμμαχία", στη "Λέσχη Τύπου" του Καράτσι στις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Αφού οι προσπάθειες των δυνάμεων καταστολής να ματαιωθεί η συγκέντρωση έπεσαν στο κενό κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση των συμμετεχόντων, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Πακιστάν. Κατά την ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές, οι προσαχθέντες ρωτήθηκαν επίμονα για το "περιεχόμενο της ομιλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Πακιστάν, Ιμντάντ Κάζι", ενώ τους ανακοίνωσαν ότι "είχαν εντολές «από ψηλά» να τον συλλάβουν".

Το ΚΚΕ εκφράζει τη μαχητική του αλληλεγγύη στο ΚΚ Πακιστάν, το οποίο παλεύει στη χώρα του σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, της φτωχολογιάς.

Καταδικάζουμε τους δεκάδες βασανισμούς, τις εξαφανίσεις και δολοφονίες σε βάρος στελεχών του ΚΚ Πακιστάν και άλλων λαϊκών αγωνιστών, που έλαβαν χώρα ενώ βρίσκονταν υπό αστυνομική κράτηση.

Καταγγέλλουμε τη σχεδιασμένη προσπάθεια της αστικής κυβέρνησης του Πακιστάν να καταστείλει την πάλη των κομμουνιστών και να επιβάλει καθεστώς διώξεων, ώστε να υλοποιήσει ανεμπόδιστα την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των καπιταλιστικών ομίλων.

Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Πακιστάν!».

Το ίδιο το ΚΚ Πακιστάν σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «οι απόπειρες συλλήψεων στη "Λέσχη Τύπου" του Καράτσι αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο μοτίβο καταστολής» που διαμορφώνεται στη χώρα, και «τέτοιες παράνομες συλλήψεις έχουν συχνά οδηγήσει σε αναγκαστικές εξαφανίσεις, μια πρακτική με μακρά και βάναυση Ιστορία στη χώρα».

Προσθέτει δε ότι «η Αριστερή Λαϊκή Συμμαχία και το ΚΚ Πακιστάν απορρίπτουν κατηγορηματικά την πολιτική της τρομοκρατίας και του εκφοβισμού» και ότι «ο αγώνας για δημοκρατικά και εργατικά δικαιώματα στο Πακιστάν είχε πάντα βαρύ κόστος», διαμηνύοντας πως «η Ιστορία καθιστά σαφές ότι η καταστολή δεν θα φιμώσει το δημοκρατικό κίνημα».