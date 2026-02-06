ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΣΤΙΝ

Νέες δόσεις σαπίλας στο προσκήνιο

«Πάρε δώσε» μεταξύ πολλών άλλων και με μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας αλλά και με Νορβηγούς πρωτοκλασάτους διπλωμάτες είχε ο επενδυτής - μαστροπός και βιαστής παιδιών και νεαρών γυναικών Τζέφρι Επστιν.

Οπως προκύπτει από στοιχεία του τεράστιου αρχείου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, φωτογραφιών και βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, με νέες δόσεις ...σαπίλας, ο Επστιν είχε συχνή επικοινωνία με την Νορβηγίδα πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε Μάριτ, ο 27χρονος γιος της οποίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι (από προηγούμενο γάμο) αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες μεταξύ των οποίων και αυτές για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών. Η Μέτε Μάριτ φαίνεται πως αντάλλαξε εκατοντάδες μηνύματα αλληλογραφίας μεταξύ άλλων για διάφορα ιδιωτικά θέματα και για δωρεάν διακοπές σε ακίνητα του χρηματιστή στις ΗΠΑ κ.α. Υπάρχουν επίσης ταξιδιωτικές αναφορές στις μετακινήσεις του Επστιν και διαφόρων πελατών του, αλλά και αλληλογραφία με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού ομίλου «Edmond de Rothschild Group», Αριάν ντε Ρότσιλντ.

Πλάι στην εμπλοκή της Μάριτ με τον Επστιν, αποκαλύφθηκε και η εμπλοκή της πρέσβειρας της Νορβηγίας σε Ιορδανία και Ιράκ, Μόνα Γιουλ, που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση την Τετάρτη, όταν έγινε γνωστό πως δύο μέρες πριν τον περίεργο θάνατο του Επστιν τον Αύγουστο του 2019 είχε κληροδοτήσει στα δύο της παιδιά 10 εκατομμύρια δολάρια. Η Γιουλ ισχυρίστηκε πως δεν τον γνώριζε και πως το κληροδότημα πιθανώς να οφειλόταν στις σχέσεις του χρηματιστή με τον σύζυγό της, επίσης διπλωμάτη, Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών του Οσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μεταξύ Ισραήλ και PLO.

Επιπλέον αποκαλύπτεται πως ο Αμερικανός ποινικολόγος Ντέιβιντ Σεν (που ανέλαβε αργότερα κάποιες από τις υποθέσεις του Προέδρου Ντ. Τραμπ) υπερηφανευόταν σε μηνύματά του προς τον Τζέφρι Επστιν πως βοηθούσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το κίνημα BDS («Boycott, Divestment, Sanctions») μποϊκοταρίσματος των προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς εποικισμούς.

Η δημοσιοποίηση του αρχείου Επστιν στις ΗΠΑ φέρνει στην επιφάνεια και την υπόθεση της Ελλάδας κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των μνημονίων, με διάφορους «καλοθελητές» επενδυτές να προτείνουν στον Τζ. Επστιν επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα ακινήτων.