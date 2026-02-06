ΗΓΕΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ

«Εξαίρετοι» οι «δίαυλοι επικοινωνίας» με ΗΠΑ

Η συνεργασία της Ταϊπέι με την Ουάσιγκτον «δεν θα αλλάξει» δήλωσε ο ηγέτης της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα για την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Σι, την οποία απασχόλησε και η κατάσταση στα Στενά.

Ο Λάι υποστήριξε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ είναι γερές σαν βράχος και όλα τα προγράμματα συνεργασίας συνεχίζονται και δεν θα αλλάξουν», προσθέτοντας ότι «οι δεσμεύσεις» των ΗΠΑ «παραμένουν αμετάβλητες» κι ότι υπάρχουν «εξαίρετοι δίαυλοι επικοινωνίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Κατά την επαφή που είχαν οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας προχτές, το Πεκίνο χαρακτήρισε σε ενημέρωσή του την Ταϊβαν ως «το πιο σημαντικό θέμα» που απασχολεί τις διμερείς σχέσεις σε αυτήν την περιοχή και κάλεσε τις ΗΠΑ «να αντιμετωπίσουν με σύνεση το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν». Σύμφωνα δε με το BBC η κινεζική πλευρά υπενθύμισε στην Ουάσινγκτον «πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές» σχετικά με την Ταϊβάν.