ΚΟΥΒΑ

Σφίγγουν ο αποκλεισμός και οι απειλές από τις ΗΠΑ

Εντείνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ κατά της Κούβας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επανάκτησης του ελέγχου του δυτικού ημισφαιρίου, στον σφοδρό ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις στην περιοχή.

Η σοσιαλδημοκράτισσα Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, που κατά τ' άλλα λανσάρεται ως μέρος του «προοδευτικού αναχώματος σε αντιδραστικές δυνάμεις όπως η σημερινή κυβέρνηση Τραμπ», επιβεβαίωσε προχτές ότι η χώρα της θα ...αναπροσαρμόσει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά και τις σχετικές συστάσεις της Ουάσιγκτον και κυρίως ενώ φουντώνουν τα παζάρια για τους όρους συνέχισης ή / και επέκτασης των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - Μεξικού.

Αναφέροντας ότι το Μεξικό διατηρεί «ανοιχτή πιστωτική γραμμή» με την Κούβα και υποστηρίζοντας ότι οι «ανθρωπιστικές αποστολές πετρελαίου» προς το νησί ξεπερνούν κατά πολύ τις «εμπορικές υποχρεώσεις», η Σεϊνμπάουμ έσπευσε να επισημάνει πως «το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επιβάλουν δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει στην Κούβα, επομένως διερευνούμε όλες τις διπλωματικές οδούς για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν θέλουμε να επηρεάσει ούτε το Μεξικό».

Ο δε Βίκτορ Ροντρίγκες, πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας «Pemex», σύμφωνα με το «Reuters» είπε ότι το πιο πρόσφατο συμβόλαιο που έχουν με την Κούβα είναι ένα από το 2023. «Είναι ένα κανονικό εμπορικό συμβόλαιο, όπως αυτά που έχουμε με άλλες χώρες», ανέφερε, ενώ ερωτηθείς για τη συνέχιση των εξαγωγών απάντησε αόριστα ότι το Μεξικό θα τις συνεχίσει για όσο διάστημα υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, για να προσθέσει ότι οι μεξικανικές εξαγωγές μειώνονται συνολικά. «Επρεπε ήδη να ακυρώσουμε συμβόλαια και από τον επόμενο μήνα, Μάρτιο, τα συμβόλαια εξαγωγής μειώνονται, επειδή η διαδικασία διύλισής μας είναι πολύ απαιτητική», ισχυρίστηκε ο Ροντρίγκες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Ρώσος πρέσβης στην Αβάνα, Βίκτορ Κορονέλι, δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα με πετρέλαιο την Κούβα και θα συνεχίσει να το κάνει.

Από τη πλευρά του ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι «ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει αν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιηθούν».

Η Κούβα θέλει διάλογο αλλά χωρίς πιέσεις και όρους

Ο Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ, Πρόεδρος της Κούβας και Α' Γραμματέας του ΚΚ Κούβας, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ εξήγησε τις τεράστιες δυσκολίες που δημιουργεί η ένταση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα του ενεργειακού, που επιχειρεί να προκαλέσει ασφυξία στον λαό και στην οικονομία. Σχετικά με το αν η Κούβα θα μπορούσε να έχει διάλογο με τις ΗΠΑ, είπε ότι «η Κούβα είναι έτοιμη για έναν διάλογο για οποιοδήποτε από τα θέματα που θέλουμε να εξετάσουμε ή να συζητήσουμε. Με ποιες συνθήκες; Χωρίς πιέσεις, χωρίς όρους, ως ίσος προς ίσον, με σεβασμό της εθνικής μας κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, θέματα που μπορούμε να θεωρήσουμε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μας».

Είπε ακόμα ότι είναι δικαίωμα της χώρας του να προμηθεύεται καύσιμα για τις ανάγκες της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να της το απαγορεύσει, καθώς επίσης ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι απειλή για όλη την περιοχή. Ανέφερε ακόμα ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο σχεδιασμός που ετοιμάζεται για να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση, με πρωταγωνιστικό ρόλο των Οργανώσεων του Κόμματος.

Απαντώντας στη στάση της Κούβας, η κυβέρνηση Τραμπ διά της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ουσιαστικά απέρριψε ότι οι χώρες μπορούν να έχουν διάλογο σε ισότιμη βάση: «Νομίζω πως δεδομένου ότι η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται στα τελευταία της και η χώρα είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση όταν απευθύνονται στον Πρόεδρο των ΗΠΑ».