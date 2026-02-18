ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέες φονικές θαλάσσιες επιθέσεις από τις ΗΠΑ

Σε νέες επιθέσεις προχώρησαν χτες οι ΗΠΑ, με τρία πλήγματα σε σκάφη στον Ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική, ανακοινώνοντας ότι σκότωσαν άλλους 11 ανθρώπους.

Η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM) ισχυρίστηκε πως «οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέρχονταν από γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», καθώς η Ουάσιγκτον επικαλείται σταθερά αυτό το πρόσχημα από το περασμένο φθινόπωρο για τη μεγάλη ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και για τις επιθέσεις που εξαπολύει.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο του στόχου της Ουάσιγκτον για «αμερικανική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο» η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει Σύνοδο χωρών της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι, στις αρχές Μάρτη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, μάλιστα, αναφερόμενος στις σχέσεις που πλέον έχουν οι ΗΠΑ με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκρατικού PSUV στη Βενεζουέλα - της οποίας σήμερα ηγείται η Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά την αμερικανική απαγωγή του Ν. Μαδούρο - είπε ότι πλέον οι ΗΠΑ την αναγνωρίζουν ως κυβέρνηση της Βενεζουέλας («ναι, το κάναμε αυτό», απάντησε σε σχετικό ερώτημα), ότι ειδικά στο θέμα του πετρελαίου «συνεργάζονται πολύ στενά», αλλά και ότι «πραγματικά αυτή τη στιγμή κάνουν θαυμάσια δουλειά. Η σχέση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη Βενεζουέλα θα έλεγα ότι είναι άριστη».

Κατέληξε λέγοντας ότι «θα πάω στη Βενεζουέλα, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει το πότε».

Στο μεταξύ, χτες έφτασε στο Καράκας ο πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός Εξωτερικών, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, τον οποίο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Βενεζολάνος ΥΠΕΞ Ιβάν Γκιλ Πίντο.