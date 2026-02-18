ΕΕ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ξεκινούν εισαγγελικές έρευνες κατά των πλατφορμών X, Meta και TikTok

Φουντώνει η ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση για τον έλεγχο και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και δεδομένων

Σε νέα φάση όξυνσης εισέρχεται η ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση και στον κρίσιμο τομέα των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της αξιοποίησης δεδομένων, μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας, ΕΕ και των μονοπωλιακών τους ομίλων.

Ρυθμιστικές αρχές χωρών της ΕΕ στρέφονται εναντίον μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ και της Κίνας, επικαλούμενες την παρουσία κακοποιητικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες - από αθέμιτο ανταγωνισμό στην ψηφιακή διαφήμιση μέχρι σκόπιμη σχεδίαση εθιστικών χαρακτηριστικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok, επειδή φέρεται ότι διασπείρουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργούνται ή καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ.

Η δε αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το Grok (το chatbot της πλατφόρμας Χ) για τη δημιουργία και τη δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake φωτογραφιών και βίντεο, ακόμα και παιδιών.

Στόχος της έρευνας αυτής, που διεξάγεται εξ ονόματος της ΕΕ, είναι να καθοριστεί αν το Χ σέβεται τις υποχρεώσεις του βάσει του ευρωενωσιακού κανονισμού προστασίας των δεδομένων (GDPR) όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη δημοσίευση αυτών των εικόνων, διευκρίνισε η DPC σε ανακοίνωσή της.

Αλλες κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει επίσης αντίστοιχες έρευνες και επιβάλλουν απαγορεύσεις.

Η δε Κομισιόν κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της Shein (πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου κινεζικών συμφερόντων), στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για εθιστικό σχεδιασμό, έλλειψη διαφάνειας, καθώς και πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού με κούκλες του σεξ με τη μορφή παιδιών.

«Αυτές οι πλατφόρμες υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας. Το κράτος δεν μπορεί να το επιτρέψει. Η ασυλία αυτών των γιγάντων πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Σάντσεθ ...στο Χ (!), καθώς οι υπαρκτοί κίνδυνοι στις διαδικτυακές πλατφόρμες αξιοποιούνται στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Σάντσεθ ανακοίνωσε μια σειρά σχετικά μέτρα, μεταξύ άλλων προτείνοντας απαγόρευση πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών.

Την ίδια μέρα η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της Χ και εισαγγελείς κάλεσαν τον μεγαλοκαπιταλιστή Ιλον Μασκ να απαντήσει στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας.

Τον Νοέμβρη ο Σάντσεθ δήλωσε ότι το ισπανικό κοινοβούλιο θα ερευνήσει τη Meta για πιθανές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των χρηστών του Facebook και του Instagram, με φόντο τον «πόλεμο» για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των δεδομένων.

Προαναγγελία σύγκρουσης για την τεχνολογία από τον Μακρόν

Ενδεικτικό είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, σε συνέντευξή του στους «Financial Times» και σε άλλα ευρωπαϊκά Μέσα την περασμένη βδομάδα, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα συγκρουστούν τους επόμενους μήνες για τη «ρύθμιση» της τεχνολογίας, έναν τομέα όπου οι ΗΠΑ «ενοχλούνται» από τους αυστηρούς ευρωενωσιακούς κανόνες για την προστασία δεδομένων, τη ρητορική μίσους και τη φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να απαντήσει με δασμούς αν η ΕΕ εφαρμόσει πλήρως τον Digital Services Act απέναντι σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Παράλληλα προειδοποίησε για αντίποινα σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, που σχεδιάζουν περιορισμούς στη χρήση των social media από παιδιά.

«Το να λέμε ότι ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση, ότι τα συναισθήματά τους δεν πρέπει να εμπορευματοποιούνται από αμερικανικές ή κινεζικές πλατφόρμες, είναι ζήτημα κυριαρχίας. Και αυτό είναι μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας τον σφοδρό ανταγωνισμό για την κυριαρχία σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.