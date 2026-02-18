ΤΟΥΡΚΙΑ

Σκοτώθηκαν εργάτες σε ορυχείο

Τη ζωή δύο ανθρακωρύχων κόστισε νέο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Ζονγκουλντάγκ, στα τουρκικά παράλια του Εύξεινου Πόντου, μια ζώνη όπου εδώ και δεκαετίες σημειώνονται πολύνεκρα δυστυχήματα - εργοδοτικά εγκλήματα.

Οι δύο μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν ενώ εκτελούνταν έργα συντήρησης και τμήμα της στοάς όπου δούλευαν κατέρρευσε, σε ιδιωτικό ορυχείο που σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Οσμάν Χασιμπεκτάσογλου, διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία του.

Οι σοροί των δύο εργατών, ηλικίας 46 και 60 (!) ετών, ανασύρθηκαν μετά από 7 και 9 ώρες αντίστοιχα, αφού νωρίτερα είχαν σπεύσει στο σημείο σωστικά συνεργεία, για τον εντοπισμό συνολικά τριών παγιδευμένων. Τελικά ένας από αυτούς μόνο, ηλικίας 31 ετών, βγήκε από τις στοές ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία, καθώς είχε τραυματιστεί.

Οι ηλικίες των δύο νεκρών εργατών αναμόχλευσαν τη συζήτηση για τους όρους «ανάπτυξης» στη χώρα, την οποία οι κυβερνήσεις του ΑΚΡ έχουν εντάξει στην ομάδα G20 και επιδιώκουν τα αμέσως επόμενα χρόνια να εντάξουν στη δεκάδα με τις πιο ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες του πλανήτη.

Αποκαλυπτικό είναι ρεπορτάζ στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Sol» (του ΚΚ Τουρκίας), με μαρτυρίες ανθρακωρύχων από την περιοχή που περιγράφουν τα αδιέξοδα για πολλούς συνταξιούχους, οι οποίοι, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες με τις πενιχρές συντάξεις, αναγκάζονται να πάνε για μεροκάματο μέχρι και δεκάδες μέτρα κάτω από τη γη.

Είναι χαρακτηριστικά όσα περιγράφονται για την «προτίμηση» που δείχνουν πολλοί επιχειρηματίες στους συνταξιούχους ανθρακωρύχους, οι οποίοι λόγω της εμπειρίας τους απασχολούνται μάλιστα και σε υπεύθυνα πόστα, αλλά με μικρότερο «κόστος», αφού δεν ασφαλίζονται. Υπάρχουν ορυχεία όπου πάνω από το 30% των ανθρακωρύχων είναι συνταξιούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το 2025 μόνο οι επίσημα καταγεγραμμένοι μεταλλωρύχοι που σκοτώθηκαν στη δουλειά έφτασαν τους 61.