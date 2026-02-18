ΝΙΓΗΡΑΣ

Νέες κατηγορίες κατά της Γαλλίας

Οξύνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νίγηρα και Γαλλία, στο φόντο των προσπαθειών του Παρισιού να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην αφρικανική χώρα, στο φόντο του σκληρού ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ.

Την Παρασκευή ο επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης του Νίγηρα, στρατηγός Αμπντουλραχμάν Τιανί, επανέλαβε τις κατηγορίες κατά της Γαλλίας πως βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και την επίθεση τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ» στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας στις 29/1. Την επίθεση τότε φέρεται πως απέτρεψαν στρατιώτες του Νίγηρα με τη συμβολή Ρώσων στρατιωτικών.

Χαρακτήρισε το συμβάν «μέρος της άρρωστης ατζέντας αποσταθεροποίησης» που καταστρώνει η γαλλική κυβέρνηση κατά του Νίγηρα, επιχειρώντας μεταξύ άλλων να αποδεκατίσει τις υποδομές αεράμυνας της χώρας.

Ο Τιανί που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2023 κατηγορεί συχνά τη Γαλλία πως χρηματοδοτεί την δράση τζιχαντιστών στο Σαχέλ για να προωθήσει τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Τις αιτιάσεις απέρριψε ο εκπρόσωπος του γαλλικού στρατού, συνταγματάρχης Γιγιόμ Βερνέτ, που τις χαρακτήρισε «σαφή πολεμική επιχείρηση σε επίπεδο επικοινωνίας».

Την προηγούμενη Τετάρτη, ο στρατηγός Ιμπρο Αμαντού Μπαχαρού, που είναι προσωπάρχης της κυβέρνησης του στρατηγού Τιανί, κάλεσε τον λαό της χώρας να προετοιμαστεί για πιθανό πόλεμο με τη Γαλλία.

Μιλώντας σε δημόσια συγκέντρωση στην πρωτεύουσα Νιαμέι, τόνισε πως η σημερινή επισφαλής κατάσταση στη χώρα οφείλεται σε πολιτικές του Παρισιού που θέλει «να μας επαναφέρει με κάθε κόστος στην προηγούμενη κατάσταση που εξασφάλιζε την δική του ευημερία».

Αλλοι 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί στη Νιγηρία

Το ίδιο διάστημα, οι ΗΠΑ, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που έκαναν ανήμερα των Χριστουγέννων στην πολιτεία Σοκότο της Νιγηρίας, συνεχίζουν να αυξάνουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην χώρα, με πρόσχημα την αντιμετώπιση των επιθέσεων τζιχαντιστών κατά Χριστιανών.

Ο Νιγηριανός υποστράτηγος Σαμάιλα Ουμπά, που ανακοίνωσε την άφιξη 100 Αμερικανών στρατιωτικών, διευκρίνισε χτες ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί παρέχουν «εκπαιδευτικές» και «συμβουλευτικές» υπηρεσίες, χωρίς να εμπλέκονται ενεργά σε επιθέσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο νιγηριανός στρατός είχε γνωστοποιήσει πως ανέμενε την άφιξη περίπου 200 Αμερικανών στρατιωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετά μεταγωγικά αεροσκάφη με Αμερικανούς στρατιώτες και εξοπλισμό εθεάθησαν στις βόρειες πολιτείες της Νιγηρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.