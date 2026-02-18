ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέες αποστολές πυραυλικών συστημάτων των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες

Την περαιτέρω αναβάθμιση των Φιλιππίνων στα σχέδια ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό αποτυπώνει οτουπου έγινε προχτές στη Μανίλα, με αποφάσεις μεταξύ άλλων για

Κοινή ανακοίνωση τονίζει ότι οι δύο πλευρές «επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των δύο χωρών στη Συνθήκη Αμοιβαίας Αμυνας Ηνωμένων Πολιτειών - Φιλιππίνων» (MDT), που υπογράφηκε το 1951, υπενθυμίζοντας πως «η MDT επεκτείνεται σε ένοπλες επιθέσεις εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων, των αεροσκαφών και των δημόσιων σκαφών κάθε χώρας - συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ακτοφυλακής τους - οπουδήποτε στον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας».

Ακόμα, καταδικάζουν ρητά «τις παράνομες, καταναγκαστικές, επιθετικές και παραπλανητικές δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και στις οικονομίες του Ινδο-Ειρηνικού και πέραν αυτού», ενώ χαιρετίζουν και τη «βελτίωση της πολυμερούς συνεργασίας με ομοϊδεάτες εταίρους, μεταξύ τους την Αυστραλία και την Ιαπωνία».

Σημειωτέον, στους στόχους του 2026 οι δύο εταίροι προγραμματίζουν και τη διεξαγωγή του πρώτου Φόρουμ για τον «Οικονομικό Διάδρομο της νήσου Λουζόν», στη Μανίλα. Στα νέα επενδυτικά σχέδια ξεχωρίζει η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Κλαρκ και Σουμπίκ, δύο περιοχών της Λουζόν όπου μέχρι το 1991 λειτουργούσαν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και διατηρείται ακόμα ένα μέρος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το 2024 οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στις Φιλιππίνες το σύστημα πυραύλων Typhon, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει και πυραύλους Tomahawk, που έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξουν μεγάλα τμήματα της κινεζικής ενδοχώρας.

Το 2025 οι ΗΠΑ έστειλαν στις Φιλιππίνες το αντιπλοϊκό σύστημα πυραύλων NMESIS κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων σε περιοχές κοντά στην Ταϊβάν.

Αυστραλία: Χρηματοδότηση για το νέο ναυπηγείο κατασκευής υποβρυχίων

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι 3,9 δισ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 2,4 δισ. ευρώ) θα διατεθούν άμεσα για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του νέου ναυπηγείου κατασκευής υποβρυχίων στο Οζμπορν της νότιας Αυστραλίας. Πρόκειται για υποδομές των οποίων η αναβάθμιση συνδέεται με στόχους της AUKUS (Αυστραλία, Βρετανία, ΗΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τον Γενάρη ο αρμόδιος οργανισμός για την κατασκευή υποβρυχίων, η Αυστραλία θα αρχίσει να κατασκευάζει το πρώτο πυρηνοκίνητο επιθετικό υποβρύχιο (SSN-AUKUS) στο Οζμπορν μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Η κατασκευή θα υποστηριχθεί από την επέκταση της υπάρχουσας έκτασης του ναυπηγείου Osborne Naval Shipyard, για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων και των υποδομών που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου SSN-AUKUS», αναφέρεται.

Θυμίζουμε ότι στους στόχους που οι τρεις εταίροι της AUKUS ιεράρχησαν το 2021 ήταν και η κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων με μεταξύ τους συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.λπ.

Νέες «προειδοποιήσεις» της Κίνας στην Ιαπωνία

Στο μεταξύ, με το βλέμμα στραμμένο στις συμμαχίες των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό, η Κίνα απηύθυνε νέες «προειδοποιήσεις» από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου, όπου ο ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι με επιλογές της (αύξηση πολεμικών δαπανών, δράση Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων κ.λπ.) διαμορφώνει «αδιέξοδο», που θα της κοστίσει «απώλεια πιο γρήγορη και πιο καταστροφική».

Με φόντο και τις δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Τακαΐτσι, για πιθανή στρατιωτική αντίδραση σε κινεζική επέμβαση στην Ταϊβάν, ο Γουάνγκ μίλησε για «πρόκληση» που διαμορφώνεται και την οποία «κανένας Κινέζος δεν μπορεί να δεχτεί», κατηγορώντας το Τόκιο για «παρατεταμένες φιλοδοξίες για εισβολή και αποικιοκρατία στην Ταϊβάν».

Το δε ιαπωνικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Πεκίνο για «ακατάλληλα σχόλια σχετικά με τις πολιτικές ασφαλείας της ιαπωνικής κυβέρνησης» και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την κινεζική πλευρά.

Από την πλευρά του ο Ταϊβανέζος ΥΠΕΞ, Λιν Τσία Λουνγκ, κατηγόρησε την Κίνα για «ηγεμονική νοοτροπία, που έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια και τις πράξεις της».

Ολα αυτά ενώ την Παρασκευή η ιαπωνική υπηρεσία αλιείας προχώρησε σε κατάσχεση κινεζικού αλιευτικού σκάφους στα ανοιχτά της περιοχής του Ναγκασάκι, εντός ιαπωνικής ΑΟΖ, αφού ο καπετάνιος του πλοίου - ο οποίος και συνελήφθη - αγνόησε εντολή ακινητοποίησης για έλεγχο.