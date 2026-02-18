ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ρωσία απειλεί να αναπτύξει το Πολεμικό Ναυτικό κατά της «δυτικής πειρατείας»

Μεγαλώνει ο κίνδυνος για ανάφλεξη της σύγκρουσης Ρωσίας - ΝΑΤΟ με επίκεντρο τον «σκιώδη στόλο»

Μεγαλώνει ο κίνδυνος για μια ανάφλεξη της σύγκρουσηςστη, με τη Μόσχα να απειλεί ότι τοθα μπορεί να «αποτρέπει» δυτικά πλοία που επιχειρούν να κατασχέσουν ρωσικά πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ναυτικό της για να αποτρέψει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από το να κατασχέσουν τα πλοία της και ενδέχεται να προβεί σε αντίποινα κατά της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας εάν ρωσικά πλοία κατασχεθούν, διεμήνυσε ο Ν. Πατρούσεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου και πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου της Ρωσίας.

Τα «δυτικά» κράτη επιδίωξαν να αποκόψουν τη Ρωσία από το παγκόσμιο εμπόριο και να πλήξουν τα οικονομικά της, επιβάλλοντας περισσότερες από 30.000 κυρώσεις ως μέρος της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία και η Βρετανία, προσπάθησαν να καταλάβουν πετρελαιοφόρα που θεωρείται ότι εμπλέκονται σε αποστολές ρωσικού πετρελαίου και έχουν προβεί ήδη σε ορισμένες τέτοιες επιχειρήσεις.

Τον Γενάρη, οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία στο πλαίσιο των προσπαθειών ελέγχου των εξαγωγών βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Κράτη της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής έχουν πραγματοποιήσει συλλήψεις και έρευνες πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα για σαμποτάζ στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τέτοιες ενέργειες ως πειρατεία.

Χθες ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι το πετρελαιοφόρο πλοίο «Grinch», το οποίο κατέλαβε το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό στις 22/1, στα διεθνή ύδατα στο δυτικό τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, με επίκληση σε υποψίες ότι ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο», έλαβε άδεια να φύγει από τα γαλλικά χωρικά ύδατα, μετά την πληρωμή, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ενός προστίμου αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

«Η παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων έχει ένα κόστος. Η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί ατιμώρητη τον πόλεμό της μέσω ενός στόλου - φάντασμα», τόνισε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

«Αν δεν τους δώσουμε μια σκληρή απάντηση, τότε σύντομα οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και ακόμη και οι Βαλτικές χώρες θα αποθρασυνθούν σε τέτοιο βαθμό που θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση της χώρας μας στις θάλασσες, τουλάχιστον στη λεκάνη του Ατλαντικού», είπε χαρακτηριστικά ο Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο aif.ru.

«Πιστεύουμε ότι, όπως πάντα, η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι το ναυτικό. Στις κύριες θαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών μακριά από τη Ρωσία, πρέπει να αναπτύσσονται μόνιμα σημαντικές δυνάμεις - δυνάμεις ικανές να "ψύξουν" τον ζήλο των δυτικών πειρατών», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι «η προστασία από τη δυτική πειρατεία» αποτελεί το κύριο επίκεντρο των κοινών ναυτικών ασκήσεων των BRICS.

Οι ασκήσεις των BRICS «Will for Peace 2026» πραγματοποιήθηκαν στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό τον Γενάρη, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και της Νότιας Αφρικής.

Αναφέρθηκε αντίστοιχα στις ασκήσεις «Ζώνη Θαλάσσιας Ασφάλειας 2026» στο Στενό του Ορμούζ που διεξάγονται από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

«Οι στόλοι συνεργάστηκαν για την προστασία των εμπορικών οδών, οι οποίες σήμερα γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της δυτικής πειρατείας», επισήμανε.

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Στο μεταξύ, συνεχίζονται χθες και σήμερα τα παζάρια για τη μοιρασιά της λείας στην Ουκρανία, με τους Ρώσους, Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές να συναντιούνται στη Γενεύη, έπειτα από δύο συναντήσεις στα ΗΑΕ που ήταν «φτωχές» σε αποτελέσματα.

Οι χθεσινές συνομιλίες κράτησαν 6 ώρες και χαρακτηρίστηκαν «πολύ τεταμένες» από πηγή που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο «Σπούτνικ».

Πριν τις νέες συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά drones, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Αντίστοιχα και η ουκρανική πλευρά κατήγγειλε επιθέσεις με εκατοντάδες drones και πυραύλους.

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα «δυτικές» εγγυήσεις ασφαλείας, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στο Ντονμπάς.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε προχθές βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

Η Ρωσία τοποθέτησε ως επικεφαλής διαπραγματευτή της τον Βλ. Μεντίνσκι, ενώ το ρωσικό σχήμα περιλαμβάνει επίσης τον αρχηγό των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού Ιγκ. Κοστιουκόφ και τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ, Μ. Γκαλούζιν.

Πριν τις συνομιλίες της Γενεύης, ο Γκαλούζιν αναφέρθηκε στην πρόταση του Πούτιν, να τεθεί η Ουκρανία προσωρινά υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. Η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει με τις ΗΠΑ, τις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, δήλωσε ο Γκαλούζιν στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS. Η πρόταση είχε ήδη απορριφθεί ευρέως πέρυσι.

Παράλληλα με τις συνομιλίες με την Ουκρανία, διεξάγονται επίσης στη Γενεύη διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στις οποίες συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κ. Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα συναντηθεί με τον επικεφαλής Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ ασκεί πιέσεις για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και διαπραγματεύεται μια αναβίωση των οικονομικών επαφών με τις ΗΠΑ σε περίπτωση συμβιβασμού στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, στη Γενεύη βρίσκονται στο περιθώριο των συνομιλιών και σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία και αναμενόταν να συναντηθούν με τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, σύμφωνα με ιταλικές εφημερίδες.

Αντιδράσεις στις νέες κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ενστάσεις στα σχέδια της ΕΕ για επιβολή κυρώσεων σε λιμάνια και τράπεζες του εξωτερικού που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για πώληση πετρελαίου διατυπώνουν διάφορα κράτη - μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, αρκετά κράτη είναι επιφυλακτικά για τις προτάσεις της ΕΕ να μπουν στο «στόχαστρο» λιμάνια σε Γεωργία και Ινδονησία.

Ειδικότερα, αναφέρει το δημοσίευμα, Ιταλία και Ουγγαρία έχουν εγείρει ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι της Γεωργίας, το οποίο εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επίσης τον δισταγμό τους σχετικά με λιμάνι στην Ινδονησία.

Την ίδια ώρα, Ιταλία και Ισπανία διαφωνούν με τις προτεινόμενες κυρώσεις σε τράπεζα στην Κούβα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η κουβανική τράπεζα φέρεται να είναι η μόνη που συνεργάζεται με ξένα νομίσματα στο νησί, εξυπηρετώντας διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ.

Ελλάδα και Μάλτα έχουν εκφράσει διαφωνίες επίσης για την πρόταση της ΕΕ να αντικαταστήσει το ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του καυσίμου.

Η δε Ουγγαρία αντιτίθεται σταθερά στα μέτρα που, όπως υποστηρίζει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συζήτησαν τα προτεινόμενα μέτρα τη Δευτέρα. Η ΕΕ σχεδιάζει να εγκρίνει το 20ό πακέτο κυρώσεων αυτόν τον μήνα, με τη στήριξη όλων των χωρών να είναι αναγκαία για την υιοθέτησή του.