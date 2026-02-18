ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης στην Κούβα και τον λαό της

Δυνατό μήνυμα ότιέστειλαν ηκαι ηπου πραγματοποιήθηκαν χθες, μετά από κάλεσμα των

Στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας, απέναντι στην εντεινόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ, συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου και της ΕΔΥΕΘ.

Σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης αντηχούσε δυνατά το σύνθημα «Στην Κούβα δεν περνάει ο ιμπεριαλισμός, ζήτω η επανάσταση κι ο σοσιαλισμός».

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Κώστας Τσεχελίδης, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού απέναντι στην Κούβα.

Μεταξύ άλλων τόνισε:

«Με περίσσιο θράσος και κυνισμό οι μακελάρηδες των λαών εντείνουν τις απειλές προς την Κούβα. Δεν θα τους περάσει όμως!

Υπάρχει μια μεγάλη πείρα και ιστορική παρακαταθήκη που δείχνει ότι όταν οι λαοί βασιστούν στις δικές τους τις δυνάμεις, στη διεθνιστική τους αλληλεγγύη, μπορούν να τα καταφέρουν, και ότι κανένας συσχετισμός, όσο αρνητικός κι αν φαντάζει, δεν είναι απροσπέλαστος.

Δεκαετίες τώρα έχουν γίνει αμέτρητες προσπάθειες δολιοφθορών σε κρίσιμες υποδομές, δολοφονιών, προβοκατόρικων ενεργειών, όπως τον Ιούλη του 2021, αξιοποιώντας και τις ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των δικών τους πολιτικών, του απαράδεκτου εμπάργκο. Ολα αυτά όμως αντιμετωπίστηκαν από τον κουβανικό λαό με την πρωτοπόρα συμβολή του ΚΚ και δεν πέρασαν».

Το στέλεχος της ΚΝΕ κάλεσε τη νεολαία και τον λαό της πόλης να δυναμώσουν την πάλη και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο Νησί της Επανάστασης, απαιτώντας να σταματήσουν οι απειλές και ο βάρβαρος αποκλεισμός, να αρθούν όλα τα μέτρα εναντίον της της Κούβας και να διαγραφεί από την κατάπτυστη λίστα των «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, με συνθήματα αλληλεγγύης, ενώ δυνατά εκφράστηκε και η απαίτηση «Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών».