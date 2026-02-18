ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχής κόλαση κατοχής για εκατομμύρια ανθρώπους

Σε συνθήκες κόλασης ξεκίνησε χτες η γιορτή του Ραμαζανιού στη Λωρίδα της Γάζας, με τις ελλείψεις σε βασικά είδη να είναι τεράστιες για τη μεγάλη πλειοψηφία των περίπου 2 εκατομμυρίων πολιορκημένων Παλαιστινίων. Την ίδια ώρα οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις με drones, προσθέτοντας χτες στη μακάβρια λίστα των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων ένα 12χρονο παιδί στη βόρεια Γάζα.

Στη δε κατεχόμενη Δυτική Οχθη είναι καθημερινές οι έφοδοι των Εβραίων εποίκων και του στρατού, όπως επίσης οι αποκλεισμοί πόλεων και χωριών ή προσφυγικών καταυλισμών.

Σε αυτές τις συνθήκες ανακοινώθηκαν ο θάνατος ενός παιδιού και ο τραυματισμός άλλων δύο στο χωριό Αλ Τζιφτλίκ στην κεντρική κοιλάδα του Ιορδάνη, βόρεια της Ιεριχούς, από έκρηξη πυρομαχικών του στρατού που είχαν ξεχαστεί σε κάποιο αγρό, όπου έπαιζαν τα παιδιά.

Παράλληλα ο κατοχικός στρατός εξέδωσε χτες ειδοποίηση για αρπαγή παλαιστινιακών εδαφών στη Βηθλεέμ, με πρόσχημα την κατασκευή δρόμου που όταν ολοκληρωθεί θα απομονώσει την πόλη της Βηθλεέμ από τα νότια περίχωρά της και τη νότια Δυτική Οχθη. Πρόκειται για σχεδιασμό που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ντε φάκτο προσάρτησης των παλαιστινιακών εδαφών και ακύρωσης κάθε ρεαλιστικής προοπτικής για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος με εδαφική συνέχεια.

Χτες ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Μουστάφα «επιβεβαίωσε», σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, «τη συνεχιζόμενη δέσμευση της κυβέρνησης για εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στον λαό της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής πληρωμών των δημοσίων υπαλλήλων σε υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης, ύδρευσης κ.λπ.». Στη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου προειδοποίησε για τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, που ουσιαστικά προσαρτούν τη Δυτική Οχθη και βγάζουν στο σφυρί παλαιστινιακά εδάφη είτε για αγορά είτε για «απαλλοτρίωση», με προσχήματα προστασίας περιβάλλοντος ή αρχαιολογικών χώρων.

Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε χτες την επιβολή νέων, ακόμα πιο ασφυκτικών «μέτρων ασφαλείας» και περιορισμών στην προσέλευση μουσουλμάνων προσκυνητών στο τέμενος Αλ Ακσα της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ.