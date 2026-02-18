ΛΙΒΑΝΟΣ

Αντιδράσεις για σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και αύξησης της φορολογίας

Τη συνέχιση της έντασης στις σχέσεις με τη Χεζμπολάχ προκαλούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και ισχυρών χωρών της ΕΕ και χωρών του Κόλπου για πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης στο πλαίσιο σχεδιασμού για κρατικό μονοπώλιο των όπλων και την αποκλειστική χρήση τους από τον στρατό και την αστυνομία.

Νωρίτερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης χαρακτηρίζοντας «βαρύ αμάρτημα» το σχέδιο αφοπλισμού «γιατί εξυπηρετεί τα σχέδια της ισραηλινής επιθετικότητας». «Σταματήστε κάθε δράση για περιορισμό των όπλων...» είπε ο Κασέμ, προσθέτοντας πως οι «διαδοχικές παραχωρήσεις» και η ενδοτικότητα της κυβέρνησης στη Βηρυτό ευθύνονται εν μέρει για τις επίμονες, ασταμάτητες επιθέσεις του Ισραήλ κυρίως στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στον Λίβανο η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για αύξηση της φορολογίας ιδιαίτερα στα καύσιμα, που έρχεται να προστεθεί σε άλλα βάρη που σηκώνουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα. Ειδικότερα, η κυβέρνηση ενέκρινε φόρο ύψους 300.000 λιρών Λιβάνου (περίπου 3,30 δολάρια) για κάθε 20 λίτρα βενζίνης. Από τη φορολογία αυτή εξαιρείται το ντίζελ, καθώς είναι απαραίτητο για τις γεννήτριες που χρησιμοποιούν τα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στον Λίβανο λόγω των συνεχών μπλακάουτ.

Η κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ αποφάσισε επίσης αύξηση του ΦΠΑ από το 11% στο 12% σε όλα τα είδη.

Οι αποφάσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ όταν ψηφιστούν από το 128μελές κοινοβούλιο, ενώ απομένουν περίπου τρεις μήνες πριν τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μάη.

Εκατοντάδες άτομα έκλεισαν χτες για κάποιες ώρες βασικές λεωφόρους στην πρωτεύουσα Βηρυτό, ζητώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει τη νέα φορολογία.