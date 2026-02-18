ΚΟΥΒΑ

Κλιμακώνονται οι ιμπεριαλιστικές απειλές και πιέσεις από τις ΗΠΑ

Χαρακτηριστική για τις συνέπειες του δολοφονικού αμερικανικού αποκλεισμού η καταγγελία για τους κινδύνους που μεγαλώνουν για 32.000 εγκύους...

Εντείνεται η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας και του ηρωικού λαού της, με συνεχείς απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ και παραπέρα σκλήρυνση του δολοφονικού αποκλεισμού του Νησιού της Επανάστασης.

«Η Κούβα αυτή τη στιγμή είναι ένα αποτυχημένο κράτος» ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Δήλωσε ότι «μιλάμε με την Κούβα, ο Μάρκο Ρούμπιο μιλά με την Κούβα», ενώ απογειώνοντας την πρόκληση είπε ότι η Κούβα «θέλει οπωσδήποτε συμφωνία γιατί υπάρχει ανθρωπιστική κρίση (...) Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, στο μεταξύ υπάρχει το εμπάργκο, δεν υπάρχει πετρέλαιο, λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα (...) Δεν έχουν καν καύσιμα αεριωθουμένων για να απογειώσουν τα αεροπλάνα τους, βουλώνουν τον διάδρομό τους».

Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή, επικαλέστηκε τον οικονομικό και ενεργειακό στραγγαλισμό που επιβάλλουν οι ίδιες οι ΗΠΑ στην Κούβα...

Την ίδια στιγμή, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα για το ενδεχόμενο να οργανωθεί κατά της Κούβας αντίστοιχη αμερικανική στρατιωτική επίθεση με αυτή που έγινε στη Βενεζουέλα τον Γενάρη, δήλωσε: «Γιατί να απαντήσω σε αυτό; (...) Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν μια πολύ σκληρή επιχείρηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ που τον Μάρτη θα αναλάβει την προεδρία στη Χιλή (μετά την εκλογική ήττα του σοσιαλδημοκράτη Μπόριτς) δήλωσε πως διαφωνεί με την ανακοίνωση που έκανε προ ημερών η κυβέρνηση Μπόριτς, για να διαθέσει 1 εκατ. δολάρια στην Κούβα, σε συντονισμό με την UNICEF.

Ο θαυμαστής του δικτάτορα Πινοσέτ δήλωσε με θράσος ότι διαφωνεί με τη χορηγία «άμεσης οικονομικής βοήθειας» στην Κούβα, ισχυριζόμενος ότι εκεί υπάρχει «μια κυβέρνηση που έχει επιβάλει δικτατορία εδώ και πάνω από 60 χρόνια κι έχει βυθίσει τον λαό σε κατάσταση πολύ επισφαλή, απάνθρωπη». Συμβάλλοντας δε κι αυτός υπέρ της έντασης των εκβιασμών κατά του δικαιώματος του κουβανικού λαού να αποφασίζει ελεύθερα για τον τόπο του, πρόσθεσε ότι «κάθε ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την απαίτηση για δημοκρατία, και αυτό δεν το είδα».

Σφίγγει ο κλοιός του απάνθρωπου αποκλεισμού

Μαζί με τις άθλιες απειλές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, ο κλοιός του αποκλεισμού σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από τον κουβανικό λαό.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία που έκανε το υπουργείο Υγείας της Κούβας, σύμφωνα με το οποίο ως αποτέλεσμα του ενεργειακού αποκλεισμού κατά της Κούβας, 32.880 έγκυες γυναίκες θα αντιμετωπίσουν πρόσθετους κινδύνους, απειλές και περιορισμούς.

Αντίστοιχα, επηρεάζονται σοβαρά όσο περνούν οι μέρες και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για νεογέννητα, ανηλίκους ασθενείς, διαβητικούς, επείγοντα περιστατικά, ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες για τον καρκίνο ή χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις.

Χτες στο μεταξύ, η καναδική εταιρεία «Sherritt» ανακοίνωσε πως «αναστέλλει τις δραστηριότητες εξόρυξης στην Κούβα» εξαιτίας «περιορισμών στην προμήθεια καυσίμων που επηρεάζουν τη χώρα», καθώς «ενημερώθηκε ότι οι παραδόσεις καυσίμων που είχαν προβλεφθεί για το ορυχείο Μόα δεν θα τηρηθούν» και ότι «το χρονοδιάγραμμα της επανάληψης των παραδόσεων είναι προς το παρόν άγνωστο».

Στο ορυχείο Μόα στην ανατολική επαρχία Ολγίν γίνονται εξορύξεις νικελίου και κοβαλτίου.

Επαφές Ροντρίγκες σε Πεκίνο, Ανόι και Μαδρίτη

Στο μεταξύ, ο Ισπανός ΥΠΕΞ, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι η Μαδρίτη θα χρησιμοποιήσει την ισπανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και τον ΟΗΕ για να σταλεί βοήθεια στην Αβάνα.

Η αναφορά αυτή έγινε στη διάρκεια συνάντησής του με τον Κουβανό ομόλογό του, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, προχτές, στη Μαδρίτη, όπου οι δύο αξιωματούχοι «συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στην Κούβα μετά την αυστηροποίηση του εμπάργκο».

Από τη μεριά του ο Ροντρίγκες επέκρινε «τις παραβιάσεις της ειρήνης, της ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου και την αυξανόμενη εχθρότητα των ΗΠΑ κατά της Κούβας».

Είχαν προηγηθεί πολυήμερες επαφές του Κουβανού ΥΠΕΞ σε Κίνα και Βιετνάμ.

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι το Πεκίνο απορρίπτει την «παρέμβαση ξένων δυνάμεων» στην Κούβα και ότι η Κίνα θα συνεχίσει να «προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της». Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι μέσα στις «πολύπλοκες και βαθιές» αλλαγές στη Λατινική Αμερική και διεθνώς, Κίνα και Κούβα «διατηρούσαν πάντα ειλικρινή αμοιβαία εμπιστοσύνη και παρέμειναν ενωμένες».

Στο Ανόι, ο Βιετναμέζος ΥΠΕΞ, Χοάι Τρουνγκ, δήλωσε στον ομόλογό του ότι η χώρα του στηρίζει τον τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο κατά της Κούβας.