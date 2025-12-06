ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Πιο στενή συνεργασία σε πυρηνική ενέργεια και πολεμική βιομηχανία

Διακριτά βήματα ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε τομείς κρίσιμης σημασίας κάνουν Ινδία και Ρωσία, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα τηςτων δύο κρατών που έγινε την Πέμπτη στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό δίκτυο RIA, η ρωσική Rosatom «έκλεισε» συμφωνία για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία, αλλά και για την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής δυναμικότητας.

Ακόμα, το TASS μετέδωσε δηλώσεις του Σεργκέι Τσεμέζοφ, διευθύνοντα συμβούλου της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rostec, σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα πρότεινε την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς stealth, του Sukhoi Su-57, στην ινδική επικράτεια.

Συνολικά αναμενόταν να υπογραφούν δεκάδες διμερείς συμφωνίες, ενώ ο Πούτιν δήλωσε ότι «οι ισχυροί επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για τη συνεργασία» και ότι «η χρήση εθνικών νομισμάτων στο διμερές εμπόριο διασφαλίζει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών πράξεων, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες».

Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο χώρες «έχουν αυξανόμενες ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, αλλά αυτές δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως», και επεσήμανε πως η Μόσχα «στοχεύει να αναπτύξει πολύπλευρες σχέσεις με το Νέο Δελχί, πέρα από τα θέματα που αφορούν την Ενέργεια και την Αμυνα».

Από τη πλευρά του ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, είπε ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Συνεργασίας Ρωσίας - Ινδίας το ετήσιο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών επιδιώκεται να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια μέχρι το 2030 (τα τελευταία τρία χρόνια έφτασε τα 64 δισ. δολάρια).

Ξεχώρισε ακόμα τα «μέτρα που λαμβάνουν» οι δύο χώρες ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ινδίας - Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης, υπογραμμίζοντας ότι «οι ρωσο-ινδικές σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη, και ανέκαθεν άντεχαν στη δοκιμασία του χρόνου».

Τις συνομιλίες των δύο ηγετών απασχόλησαν και οι παραδόσεις ρωσικών υδρογονανθράκων στην Ινδία, στις οποίες αντιδρά έντονα η Ουάσιγκτον. «Η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος πάροχος πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και όλων όσα χρειάζονται για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ινδίας (...) Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε χωρίς διακοπή τις παραδόσεις πετρελαίου για τη ραγδαία ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας», τόνισε ο Πούτιν. Πολλοί μάλιστα συνέδεσαν τις ευχαριστίες του Μόντι «για την ακλόνητη υποστήριξη» του Πούτιν προς την Ινδία με την ικανοποίηση που προκαλεί στο Νέο Δελχί η προνομιακή τιμή με την οποία - τουλάχιστον μέχρι τώρα - παραλάμβανε ρωσικό πετρέλαιο.