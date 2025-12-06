Κούρσα για τον ορυκτό πλούτο

Οι δηλώσεις της Θέριο για τη Γουιάνα έγιναν από την Τζορτζτάουν, την πρωτεύουσα του μικρού γείτονα της Βενεζουέλας (ου διαφιλονικούν για το γεμάτο πετρέλαιο Εσεκίμπο), με τον οποίο οι ΗΠΑ πρόσφατα έκαναν νέα στρατιωτικά γυμνάσια και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου κατά κεφαλή στον πλανήτη.

Κεντρικό ρόλο στην αξιοποίησή τους έχει ο αμερικανικός κολοσσός «ExxonMobil», του οποίου μάλιστα κοινοπραξία - όπου συμμετέχουν η αμερικανική «Chevron» και η κινεζική «China National Overseas Oil Corporation» (CNOOC) - ελπίζει ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας θα παράγει 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου τη μέρα.

Στη χώρα δραστηριοποιούνται ακόμα η γαλλική «TotalEnergies», η ινδονησιακή «Petronas» και η αραβικών συμφερόντων «Qatar Energy».

Δεν είναι όμως μόνο η Γουιάνα παράδειγμα του τεράστιου φυσικού πλούτου της Νότιας Αμερικής για τον οποίο κονταροχτυπιούνται μονοπώλια διεθνούς εμβέλειας.

Η έκθεση του CFIR καταγράφει ότι μεταξύ 2000 και 2018 η Κίνα επένδυσε 73 δισ. δολάρια στον τομέα των πρώτων υλών της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για κατασκευή διυλιστηρίων και εργοστασίων επεξεργασίας σε χώρες με σημαντικές ποσότητες άνθρακα, χαλκού, φυσικού αερίου, πετρελαίου και ουρανίου.

Μάλιστα, πρόσφατα το Πεκίνο επικεντρώθηκε σε επενδύσεις για παραγωγή στο λεγόμενο «Τρίγωνο του Λιθίου», δηλαδή Αργεντινή - Βολιβία - Χιλή, που σύμφωνα με το Κέντρο «περιέχει περίπου το ήμισυ του γνωστού λιθίου στον κόσμο».

Ακόμα, από το 2022 «τρέχουν» έργα του κινεζικού κολοσσού «PowerChina» σε 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το 2023 η Κίνα πλήρωσε περίπου 3 δισ. δολάρια για να αγοράσει από την ιταλική κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού δύο ομίλους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο Περού, με αποτέλεσμα να αποκτήσει - σύμφωνα με ορισμένους - «σχεδόν μονοπώλιο στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας του Περού».

Ακόμα, η Κίνα χρηματοδοτεί μεγάλα έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως το μεγαλύτερο πάρκο παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην περιοχή, στο Jujuy της Αργεντινής, αλλά και το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Λατινικής Αμερικής, στο Coquimbo της Χιλής.