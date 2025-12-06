ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Υπερψηφίστηκε η υποχρεωτικότητα της στρατιωτικής θητείας

«Στα γεμάτα» προχωρά η πολεμική προπαρασκευή στη Γερμανία,καθώς το γερμανικό κεφάλαιο ετοιμάζεται να ανοίξει με «φωτιά και μαχαίρι» τον δρόμο των αγορών και της γεωπολιτικής επιρροής.

Με 323 ψήφους υπέρ, 272 κατά και μία αποχή υπερψηφίστηκε την Παρασκευή η νομοθεσία για τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από 1η Ιούλη 2027, με την οποία εισάγονται στοιχεία υποχρεωτικής στράτευσης σε περίπτωση που οι ανάγκες της Bundeswehr δεν καλύπτονται από τους εθελοντές.

Σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις μαθητών που αντιτίθενται στα πολεμικά σχέδια του γερμανικού κεφαλαίου. Η Ομοσπονδιακή Μαθητική Συνδιάσκεψη (BSK) απαίτησε να επιτραπεί στους μαθητές να απέχουν από τα μαθήματά τους χωρίς να τιμωρηθούν, για να συμμετάσχουν σε διαμαρτυρίες κατά της γενίκευσης της στρατιωτικής θητείας.

Χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, στο Βερολίνο, στο Αμβούργο και σε άλλες μεγάλες πόλεις, βγήκαν στους δρόμους κρατώντας αυτοσχέδια πλακάτ που έγραφαν «Μαθητική απεργία», «Οχι στον πόλεμο», «Εκπαίδευση αντί για βόμβες» κ.λπ.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στα 18 τους χρόνια οι άνδρες υποχρεωτικά και οι γυναίκες εθελοντικά θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο στο οποίο θα περιγράφουν μεταξύ άλλων τις δραστηριότητές τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους για τη στρατιωτική θητεία ή άλλες εθελοντικές υπηρεσίες. Θα ακολουθούν ιατρικές εξετάσεις και με βάση τα αποτελέσματα αυτών θα καταρτίζονται κατάλογοι με τους στρατεύσιμους, «προκειμένου η Bundeswehr να γνωρίζει ποιον μπορεί να καλέσει σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας».

Με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται επίσης η στρατιωτική θητεία να καταστεί ελκυστικότερη, ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται κατά κύριο λόγο από εθελοντές, οι οποίοι, εφόσον δεσμεύονται για τουλάχιστον 12 μήνες, θα λαμβάνουν μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.600 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του αριθμού των εν ενεργεία στρατιωτών από 183.000 σε 255.000 έως 270.000 μέχρι το 2035, και η προσθήκη επιπλέον 200.000 εφέδρων.

Σε ομιλία του στη γερμανική Βουλή ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) υπερασπίστηκε τις αλλαγές, τονίζοντας ότι η Γερμανία «δεν προστατεύεται από μόνη της, αυτό πρέπει να το κάνουν άνθρωποι πρόθυμοι να την υπερασπιστούν, και όχι απλώς να στέκονται στο περιθώριο, περιμένοντας να το κάνουν άλλοι», ενώ έφερε το παράδειγμα της Σουηδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Κροατίας, οι οποίες όπως είπε «αντέδρασαν στην αλλαγή της κατάστασης απειλής και επανέφεραν κάποια μορφή υποχρεωτικής θητείας».